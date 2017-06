Hadašová: Kojení neudělá buchty na břiše, ale se ztrátou váhy pomůže

Jak s manželem plánujete volno? Máte sportovní dovolenou, nebo i nějaké ležení na pláži proběhne?

Chystáme se na dovolenou do Ameriky a hrozně se těším, až poletíme. On ví, že pro mě musí být dovolená odpočinková. Přes celý rok makám, snažím se starat o rodinu. Já to dělám ráda, ale chci za to také nějaký odpočinek. Slíbil nám i nakupování, takže si s holčičkami projdeme pár outletů. On si projde zase své oblíbené obchody na rybaření, které zbožňuje. Bude to ideální dovolená.

Poletíte takhle s dětmi za moře poprvé?

Je to poprvé. I kvůli tomu mladší dceru stále kojím, aby let zvládla. Ono se to někomu může zdát šílené, když má dva a půl roku, ale myslím, že v rámci zachování dobrých vztahů s pasažéry je dobré, aby byla ještě kojená.

Spousta žen se nyní snaží vydržet kojit co nejdéle. Prý se jim i díky tomu podařilo zhubnout. Máte to také tak?

Především jsem při druhém těhotenství přibrala skoro o 10 kilo méně než s první dcerou. Kojila jsem ji půl roku a tělo bylo pořád zavodněné. S druhou šlo vše dolů, chtělo by to jen zpevnit a myslím, že kojení na to má vliv také. Přece jen to energii bere. Určitě neudělá buchty na břiše, ale se ztrátou váhy pomůže. Aspoň z tohoto důvodu by ženy mohly déle kojit, aby se vrátily na svou původní váhu.

Takže se plánujete vrátit i na módní mola? Vím, že jste to hodně omezila.

Ráda bych se vrátila, ale nebudu to nijak tlačit. Když bude nabídka a hlídání, tak to ráda přijmu, ale v první řadě musí být holky dobře zajištěné. Já pak totiž nemohu odejít, když vím, že by plakaly nebo se trápily. To by mi nepřinášelo radost.

Neplánujete ještě třetí dítě? Máte dvě holčičky, ale možná by manžel chtěl kluka...

Vyloženě v plánu to nemáme, protože mladší dcera byla hodně náročné dítě a my si chceme trochu odpočinout, začít trávit čas víc jako rodina, cestovat a možná nakonec i sportovat.

Lucie Hadašová a její dcery Vanessa a Denisa

Když koukám na vaši postavu, musím se zeptat: Proč jste byla na klinice krásy?

Vždycky je co zlepšovat. Plánuji vracet se občas za nějakou prací, takže mi začalo trochu vadit břicho. Je to takové místečko nad jizvou, mám totiž za sebou dva císaře. Je to samozřejmě i mou leností, ale myslím, že když prolnu cvičení s nějakou úžasnou metodou, výsledek bude stoprocentní.



Máte tedy nějaký cvičební plán, například pod dohledem manžela sportovce?

U nás sport vede jen manžel. Já jsem tak možná na „gaučing“. Ale on mě donutí, protože holky jsou hodně aktivní a on také, takže když s nimi budu chtít trávit čas, tak budu muset. Nevadí mi kolo, brusle, klidně obnovím lyže, ale že bych byla nadšenec a chodila pětkrát týdně do posilovny, to se asi nikdy nestane.