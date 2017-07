Už mám děti větší, tak už se zase můžu vyspat, žertuje Lucie Borhyová

Často v Televizních novinách přinášíte negativní informace. Jak to ovlivňuje vaši psychiku?

Za ty roky v této profesi jsem se naučila nebrat si zprávy, o kterých téměř denně informuji, tolik osobně. Ze začátku jsem to neuměla a často mě informace, které jsem silně prožívala, vyčerpávaly. Ani dnes mi nejsou lhostejné, ale dokážu se od nich odosobnit. Stále mě však velmi zasahují věci, které se týkají dětí.

Coby moderátorka hlavních zpráv jste lidem hodně na očích. Jak vy sama vnímáte módu a módní trendy vůbec?

I vzhledem k tomu, že se pohybuji v televizním prostředí, módu sleduji a moc mě zajímá. Lidé, kteří jsou na očích, tak trochu určují i módní trendy, proto se s nimi snažíme držet krok. Každou sezónu máme nové stylingy, které odrážejí přesně to, co se na módních scénách právě děje, líčení a účesy nevyjímaje. Díky své práci mám tak o módě přehled, který můžu přenést i do svého osobního šatníku.

Jaký módní styl je vám nejbližší?

Preferuji ležérnější styl oblékání. Miluji džíny a jsem jejich velkou sběratelkou. Ani nechtějte vědět, kolikery doma mám. V létě ráda nosím děravé, tento trend jsem si oblíbila už dávno. K džínům tenisky a tričko, tak se cítím nejlépe a pohodlně. I takový styl ale musí odrážet ženskost - být rafinovaný a sexy. Extrémy, například se spadlým rozkrokem nebo příliš široké volné věci, se mi nelíbí. A to je právě často doménou módních trendů, kterým za každou cenu nepodléhám. Dávám přednost nadčasovosti a vlastnímu jemnocitu.

Jak jste na tom s módními doplňky? Jste tváří vlastní značky, která vyrábí náramky.

Bez nich se neobejdu. Zejména bez náramků a brýlí. Těch mám doma od různých barev, tvarů a značek až po extravagantní kousky. Doplňky vůbec považuji za takovou třešničku outfitu, která ho může dokonale pozvednout. Náramky nosím nejraději naše LuckyBe. Navrhujeme je a vyrábíme s mými společníky a jejich prodejem, stejně jako dalšími produkty podporujeme projekt „LuckyBe dětem”, takže přes náš e-shop zajišťujeme prostředky na charitativní účely, konkrétně Neonatologickému oddělení nemocnice Na Bulovce a předčasně narozená miminka se tak budou moci mít zase o něco lépe. Pomoc bychom později rádi rozšířili i na jiné oblasti, proto náš projekt stále rozvíjíme.

Lucie Borhyová

Máte skvělou postavu, jak si ji udržujete?

Snažím se sportovat. Nejenže mě to baví, ale je to samozřejmě dobré i pro mou kondici. Většinu pohybových aktivit spojuji s dětmi. Tříletá Linduška už má své první kolo, osmiletý Lukýsek zase miluje plavání. Všechno podnikáme společně. Sama chodím běhat. Věnuji se i zdravé výživě a propracovanému stravování vůbec. V kombinaci s pohybem je to pro mě dokonalý recept na to, aby člověk vypadal a hlavně se cítil dobře.

Věnujete podobnou péči i své pleti? Navštěvujete kosmetické salony?

Na to už mi čas nezbývá. Na kosmetiku a nějaké hloubkové čištění pleti nechodím vůbec. Důležité je pro mě odličování po návratu z televize, každodenní náročný make-up pleti zrovna nesvědčí. Snažím se pokožku hydratovat i pomocí domácích masek. Na příjem tekutin si dávám pozor i obecně. Piju denně hodně vody nebo zelené neslazené čaje, ale co asi nejen mojí pleti svědčí absolutně nejvíc, je spánek. Teď už mám děti větší, tak už se zase můžu vyspat... (smích)

Lidé vás vnímají jako symbol dobré nálady, životního optimismu a štěstí. Máte nějaký recept?

Snažit se brát život vždy z té optimističtější stránky. Celý život se řídím heslem, že všechno špatné je pro něco dobré! A i právě proto, že se mě na to často někdo ptá, tak jsem spustila charitativní projekt. A ten je teď můj (osobní) nový recept.