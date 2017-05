Lucie Bílá: Jak přibývají léta mně, snižuje se věk mých partnerů

„Trvá mi, než si dovolím být šťastná, protože každá buňka mého těla si pamatuje rozchody. A já bych mohla rozchody vyučovat!“ prohlásila zpěvačka s tím, že vždy měla k rozchodu s partnery důvod a nešlo o rozmar.

Přesto tři ze svých expartnerů stále považuje za své osudové muže. „Měla jsem štěstí na tři osudové muže, kteří dodnes mají v mém životě význam a hrají v něm roli. A tihle tři muži, Petr Kratochvíl, Václav Noid Bárta a Petr Makovička, jsou mí rytíři. Kdyby se mi cokoliv dělo, tihle tři obléknou zbroj a budou se za mě rvát,“ řekla zpěvačka.

Na nezájem mužů si prý nikdy nemohla stěžovat. „Ale aby to do sebe všechno zapadlo, je těžké. Odráží se to třeba i v tom, že jak přibývají léta mně, snižuje se věk mých partnerů. Ale myslím, že je to logické. Ti mladší nemají pud sebezáchovy, jdou si hrát s ohněm. A muži v mém věku mají rodiny a já nejsem rozbíječka utužených kolektivů. Super muži v mém věku jsou rozebraní,“ míní.

Vztah s bývalým fitness trenérem Radkem potvrdila před čtyřmi měsíci a momentálně prožívá šťastné období. „Já nemůžu říct, jestli budeme umět skloubit naše životy, ještě jsme se spolu neocitli na rozbouřeném moři. Ale zase, hele, je fajn si moct v jednapadesáti říct, randím s okouzlujícím mladým mužem, ne?“ dodala pro čtvrteční Magazín DNES.