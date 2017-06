Nenutím dav, aby myslel stejně jako já, říká zpěvačka Lucie Bílá

Chodíte na preventivní prohlídky pravidelně?

Ne. Ale konečně jsem našla místo, kde za hodinu a půl zjistím všechno podstatné, co o svém zdraví potřebuji vědět. Člověku pak ani nevadí, že je na vyšetření. Má totiž lepší náladu. Dokonce mi pan doktor Boček řekl, že jsem trpělivá, usměvavá a vzorná pacientka. (smích) Dřív jsem běhala po klinikách a po nemocnicích, a než jsem se něčeho dopídila, tak uteklo strašně moc času.

Loni jste měla mít dva velké koncerty, které jste zrušila právě ze zdravotních důvodů. Přimělo vás toto k tomu, abyste začala o sebe více dbát?

Mám pocit, že to, co se mi stalo, mě jen upozornilo, jak může obyčejná chřipka být zákeřná. Dokonce se nemoc v nevhodný okamžik projevila na třech Haničkách. Hanička Zaňáková zrušila O2 arenu, Hanička Zagorová Lucernu a Hanička Křížková zase Hybernii. Takže já mám pocit, že na závěr roku bylo ve vzduchu něco proti Haničkám.

Spousta lidí zrušení koncertů nevzala úplně dobře. Pochopili, že i vy jste jen člověk a můžete onemocnět?

Já se snad nikdy nechovala tak, aby si o mně lidé mysleli, že jsem robot. Naopak jsem směsice emocí a hlavně jsem opravdu člověk. Hledat za tím něco jiného je ale logické, protože jsem veřejně činná osoba. A ať udělám cokoliv, vždycky se najde někdo, kdo to nevezme tak, jak bych si přála. Já nenutím dav, aby myslel stejně jako já. Snažím se jen, abych byla sama za své činy a kroky a abych si za nimi mohla stát. Věřte mi, že kdybych po čtyřech mohla na to jeviště jít a měla hlas, tak tam dolezu a odzpívám to. Ale já neměla hlas. Měla jsem nohy, ruce, ale byla jsem bez hlasu - a to jsem bezmocná.

Náhrada koncertů však proběhla, byla jste spokojená?

Byl to oříšek, protože jsem měla O2 arenu jen 8. ledna a chtěla jsem nahradit oba vyprodané koncerty, takže jsem si opravdu sáhla na dno. Ale zvládla jsem to. Snad nebyl nikdo nespokojený. Lidé byli nadšení a naopak mám pocit, že mi fandové i přibyli, protože si řekli: „A jo, holka, nemá to moc jednoduchý.“

Lucie Bílá a její přítel Radek

Na druhou stranu se na vás usmálo štěstí. Díky novému vztahu jen záříte.

Co si budeme povídat. Samozřejmě je krásné nebýt sám, být s někým a plánovat s ním hezké věci. Svoje dělá také krásná práce, protože mám teď v průběhu turné, které se jmenuje Hana, před sebou velké koncerty s Arakainem, v létě zkoušení muzikálu Sestry v akci a do toho chystám letos také vánoční CD. Ale láska je krásná, to je jasné. Cítím, že i hory přenáší.

Zvolnila jste kvůli lásce alespoň trochu své tempo?

Je pravda, že ani doma neumím odpočívat. Takže dělám růžence, anděly a různě tím přispívám na opravu kostelů nebo peníze z toho dávám na charitativní účely. Ale to považuji za součást sebe. Mě to baví a uklidňuje a lidem to dělá radost. Spíš bych řekla, že díky tomu, že mám vedle sebe velmi milého partnera, který se o mě stará, mám na práci ještě víc síly.

Co říká přítel na tyto vaše aktivity jako háčkování a dělání růženců?

Samozřejmě si nemyslím, že by to bylo sexy, když mě muž vidí, jak někde něco štrikuju, navlékám korálky nebo dělám něco podobného. Mě to ale baví a myslím, že když mě má člověk rád, tak mě musí brát i s těmi mými koníčky. A kdo si hraje, nezlobí. Ještě mě baví sudoku, ale s tím žádnou charitu nenadělám. Takže spíš navlékám pro dobrou věc ty korálky.