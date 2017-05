Kudrowové vadí otázky ohledně pokračování Přátel. Skončilo to, říká

„Kdykoli se mě někdo zeptá na pokračování seriálu Přátelé, úplně se mi změní tónina hlasu a z klidu přejdu do křiku,“ sdělila Lisa Kudrowová, která se v minulosti již mnohokrát vyjádřila v tom smyslu, že na natáčení vzpomíná ráda, ale už by do něj nešla.



„Bylo by to zábavné, ale o čem by to bylo? Na seriálu se nám nejvíc líbilo, že postavy měly po dvacítce a byly jako rodina. Ale teď mají vlastní rodiny. Na co bychom koukali?“ řekla v pořadu Today.



Už třináct let se herečky novináři dokola ptají na to, zda se bude pokračování natáčet. Ona jim stále opakuje, že natáčení nebude, a kdyby k němu přeci jen znovu došlo, nechtěla by v něm hrát, protože už by to nebylo ono.

Nyní se tedy rozhodla, že už na stále stejné otázky zkrátka odpovídat nebude. Lisu navíc občas zamrzelo, že se lidé nezajímali o její další role.

„Už je tomu konec. Co bylo, to bylo. Už nikdy nebudeme vysedávat v kavárně a tlachat o hloupostech,“ uzavřela s tím, že pro ni všichni kolegové ze seriálu navždy budou náhradní rodina. Strávila s nimi spoustu času a vždy je ráda uvidí, ale v soukromí.