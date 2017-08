Miluji klobásy s chlebem a pivo, přiznala topmodelka Vojtová

Jak dlouho žijete v New Yorku?

Už šestnáct let a musím říct, že čím déle tam jsem, tím se do České republiky vracím radši. Mám tady opravdové rodinné zázemí, jezdíme s mámou na hrady a zámky a vídám se s kamarády z dětství. To je něco, co pro mě New York nikdy nemůže udělat. Proto miluji Prahu.

Udržujete si češtinu i v Americe, třeba telefonováním mamince nebo máte kolem sebe lidi, kteří mluví česky?

Udržovat si češtinu v zahraničí je těžké. Pochopila jsem to v momentě, kdy jsem začala bydlet s přítelem, který je z New Yorku. Já tam opravdu česky nemluvím. Doufám, že má čeština je pořád výborná a ani není poznat, že žiji v Americe. Samozřejmě někdy nějaké to slovíčko zapomenu a máma nebo známí mi ho musí připomínat. Někdy se bojím dělat rozhovory, abych na něco nezapomněla. Ale v podstatě mám pocit, že má čeština je pořád dobrá, jako když jsem odjížděla.

Máte v plánu v New Yorku založit i rodinu?

Můj sen by byl žít tak nějak mezi. Mít děti v New Yorku, ale trávit třeba celé léto v České republice. Aby mé děti měly takové to správné dětství na vodě a na chalupách, jako jsem měla já. Ale uvidíme, co život přinese, to se nikdy nedá plánovat. Když jsem tam začínala, hodně lidí ani nevědělo, kde Česká republika je. Všichni říkali Československo, někdo slyšel o Praze, ale většina lidí si nedokázala představit, kde to je. Říkali: „Jo, ty jsi odněkud z Ruska.“ Dnes se setkávám s tím, že hodně lidí zná Prahu, byli tam nebo ji chtějí navštívit, takže nemusím ani nic představovat. Sami se mě také ptají a říkají: „Strašně tam chceme jet, je to nádherné město.“

Kdo vám v životě nejvíce pomohl, aby se z vás stala světová topmodelka?

Jako čtrnáctiletá dívka jsem byla taková holka, která chtěla být doma s kamarády, ve škole. Začala jsem cestovat, když jsem byla na základní škole. Vyhrála jsem světovou soutěž a začaly se dít neuvěřitelné věci. Pomohla mi rodina a speciálně máma s bráchou, kteří mi říkali: „To zvládneš. Kdykoli nás budeš potřebovat, tak za tebou přiletíme.“ Cestovala jsem s máminou kreditní kartou, kdybych něco potřebovala, abych se mohla vrátit zpátky do České republiky nebo si zařídit to, co jsem potřebovala. Bez zázemí a té naprosté důvěry v to, že to zvládnu a neudělám nějaké blbosti, by to nešlo.

Co máte na Čechách nejradši?

Miluji klobásy s chlebem a pivo. Takové úplně normální české věci.

Jste jako modelka zastánkyní diet?

Zkusila jsem snad všechny diety a programy, které existují. Dnes už ale žádné nedržím. Přišla jsem konečně na to, že zdravé jídlo je nejvíc. Hlady netrpím, a pokud mám na něco chuť, dám si to. Miluju českou, ale i indickou a japonskou kuchyni. Poslední dobou se snažím nejíst tolik hovězího masa, jinak se nijak neomezuji.

Třináct let žije s partnerem Jamisonem Ernestem. Co svatba?

Svatba určitě ne, jsme takhle spokojení. Ale děti už bych moc chtěla. Těhotná ještě nejsem, ale doufám, že brzy budu. Nebojím se, že vypadnu z modelingu. Mnoho kolegyň v těhotenství pracovalo a po porodu se v klidu vrátilo. A pokud bych se neměla vrátit na molo, hlady neumřu. Všechny vydělané peníze jsem investovala do nemovitostí a obrazů.