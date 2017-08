Dcera Deppa: Konečně je mi osmnáct a mohla jsem se víc odhalit

„Poprvé jsem se mohla víc odhalit a víc ukázat. Konečně jsem trochu sexy. Je mi osmnáct, takže si to konečně můžu dovolit,“ sdělila Lily-Rose v rozhovoru pro magazín CR.

Už v patnácti letech modelka nafotila kampaně pro prestižní světové značky jako Chanel a nafotila titulní stránku magazínu Vogue.



Rychle se tak vyhoupla mezi nejžádanější modelky současnosti. Velkou roli v tom jistě hrál fakt, že má slavné rodiče.

Kromě toho se živí i jako herečka, nerada však slyší o tom, že k práci možná přišla díky známým rodičům.

„Trochu mě štve, co lidé říkají. Podle nich hraju jen proto, že hraje i můj táta a je známý. Myslí si, že role přicházejí jen tak. Že to mám zadarmo a nemusím pro to nic dělat. Ve skutečnosti to je tak, že si to musím vydřít mnohem víc,“ postěžovala si.



Naopak jí imponuje, když lidé říkají, že je podobná své matce Vanesse Paradis. „Myslím si, že máme stejný pohled. Máme hodně podobné rysy. Jsem hodně po matce. Líbí se mi to,“ dodala.