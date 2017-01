Kvůli slavnému tátovi jsem musela tvrdě dřít, říká Lily Collinsová

„Už jako malá holka jsem milovala svět filmu. Sledovala jsem filmy, ve kterých hrála Audrey Hepburnová. Milovala jsem to. A milovala jsem i hudbu. Pamatuji si, jak mi táta před spaním zpíval ukolébavky. Jezdila jsem s ním i do studia, ale nikdy mě zpívat neučil. Zpívala jsem sama a zužitkovala jsem to později právě u filmu,“ popsala herečka v rozhovoru pro Daily Mail.



Pro Lily bylo nepředstavitelné, že by se mohla dostat až do Hollywoodu, protože ji otec netlačil do popředí a ona sama nerada lidem říkala, že je její otec známý muzikant. K filmu se dostala sama.

„Když mi můj agent zavolal, že se mnou chce mluvit Warren Beatty, byla jsem nadšená. Měla jsem zavolat k němu domů. Když pak zvedl telefon, řekl mi, jestli to nepřeháním, když mu volám na soukromý telefon. Lekla jsem se. Hned mi řekl, že si dělá srandu. Je to skvělý člověk,“ pokračovala. Warren ji obsadil do snímku Rules Don’t Apply, kde ztvárňuje hlavní roli.

Jako herečka se snaží dát do role všechno. Chce lidem ukázat, že není jen protekční dcerkou bez talentu. V minulosti si zahrála například ve filmu Sněhurka nebo S láskou, Rosie. Oba filmy měly obrovský úspěch. „Vím, že role nemám zadarmo. Vím, že musím ukázat, co ve mně je. Nikdo mě nikam neprotlačuje,“ tvrdí.

„Dělal mi problémy můj britský přízvuk, snažila jsem se ze všech sil, aby nebylo znát, odkud pocházím. Abych tím roli nepokazila. Bylo to docela náročné, protože stačila jen malá nesoustředěná chvilka a hned se to zase objevilo,“ řekla dříve v rozhovoru pro magazín People.

Lily má dle svých vlastních slov ohromné štěstí na režiséry. Zatím se jí nestalo, aby se s některým z nich dostala do nepříjemné situace. „Vím, že mnoho hereček říká, že je režiséři obtěžovali a byli na ně příliš tvrdí. Já mám v tomto směru opravdu štěstí,“ doplnila.

V minulosti se věnovala i modelingu, ale k srdci jí příliš nepřirostl. „Nebyl to můj šálek kávy. Nechtěla jsem neustále cestovat a nemít pořádný domov. Zkusila jsem to, ale nebylo to nic pro mě,“ dodala herečka, která má jen jediné přání. Chtěla by si v roce 2017 dopřát pořádnou dovolenou, kterou neměla roky. Alespoň na tři týdny by se chtěla vypravit do Thajska a tam pobývat ve stromovém domě.