Leoš Mareš se rozvedl. Už se mě chlapi nebudou bát, věří jeho exmanželka

„Dnes odpoledne bylo naše manželství Monikou Marešovou rozvedeno. Na další péči o děti jsme dohodnuti a finanční vypořádání už proběhlo,“ napsal Mareš na Twitteru.

Moderátor se s manželkou, s níž nežije ve společné domácnosti a se kterou má dva syny, dohodl na klidném rozchodu už před pár měsíci.

Leoš Mareš a Monika Poslušná se vzali v roce 2008. Mají spolu syny Jakuba (11) a Matěje (7). Dvojice spolu nežije od roku 2010, kdy moderátor od manželky odešel kvůli vztahu s modelkou Hanou Svobodovou. Od té doby Mareš vystřídal už několik partnerek, s manželkou se ale nerozvedl.

Mareš nyní žije s módní redaktorkou Monikou Koblížkovou (35), se kterou v létě oslaví druhé výročí vztahu. Moderátor přiznal, že díky ní se zklidnil a posunul dál.

Monika Marešová je momentálně bez partnera, ale věří, že rozvod to změní. Jak sama přiznala, doteď muži měli spíše problém si s ní začít.

„Beru to pozitivně z toho hlediska, že když jsem byla vdaná Marešová, chlapi se mě báli. Takže když budu svobodná, doufám, že už se mě přestanou bát. Já jsem úplně normální holka,“ řekla pro iDNES.cz s tím, že příjmení Marešová si nechá i po rozvodu. „Vzhledem k tomu, že máme děti, abych se zase jmenovala jinak než ony, myslím, že by to bylo hloupé.“