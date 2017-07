Leo a Kate opět spolu. Hvězdy Titaniku vydraží večeři s fanoušky

Dražba se uskuteční ve středu v Saint Tropez na jihu Francie v rámci galavečera, který pořádá herec. Leonardo DiCaprio je známým bojovníkem za ochranu životního prostředí, a tak výtěžek z aukce půjde do jeho nadace na řešení ekologických problémů.

Večeře s Leonardem a Kate se však musí uskutečnit v termínu od října do konce listopadu a navíc v New Yorku. Herci se totiž jinak nemají šanci potkat kvůli značně zaplněným diářům.

Během středečního večera zazpívá hostům Lenny Kravitz. Mezi přítomnými by měli být také Madonna, Jared Leto, Cate Blanchettová, Emma Stoneová, Kate Hudsonová, Penélope Cruzová či Tom Hanks.

DiCaprio a Winsletová se velmi sblížili během natáčení Titaniku v roce 1998 a stali se z nich skvělí přátelé.

„Je to solidní a loajální člověk. Je to úžasný přítel a vždycky byl. A nejen pro mě, ale pro všechny lidi okolo něj. Stále se přátelí se všemi lidmi, kteří před lety na Titaniku pracovali,“ svěřila se herečka loni. „Leonardo se v mnoha věcech vůbec nezměnil a je to stále stejný člověk jako dřív. Ale v jiných ohledech se zase změnil hodně. Je teď mnohem lepší a silnější herec. A také si myslím, že je teď nejhezčí, co kdy byl. A také je spokojenější a vyrovnanější.“