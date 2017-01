Dunhamová je nadšená z nevyretušované celulitidy na obálce magazínu

„Tak jsem ukázala svoje tělo na obálce magazínu, který čtou miliony žen. Žádný photoshop. Moje stehno s celulitidou ve své plné kráse,“ sdělila Dunhamová prostřednictvím svého profilu na sociální síti.

Dunhamová ráda mluví o tom, jak její dospívání negativně ovlivňovalo právě klamání v magazínech. Je tedy pyšná na to, že se její tělo objevilo na obálce nevyretušované.

„Když jsem startovala svojí kariéru, lidé mě na oko obdivovali, že se nebojím ukázat pravou tvář, neskrývám se za šminky a neblbnu s hubnutím. Stejně ale někde v pozadí vyvstávaly otázky, jestli to není moc. A teď je krásné, že se můžu právě takhle objevit na obálce magazínu. To by se mělo oslavit,“ myslí si Lena, která v pubertě prožívala velmi krušné chvíle.

Spolužáci ve škole v newyorském Brooklynu ji šikanovali a uráželi. Právě to ji prý naopak posilovalo a nenechala se zdeptat. Dodávalo jí to odvahu a díky tomu si uvědomila, že se za svou postavu nemusí stydět. Jejich urážky nebrala vážně a dnes se jim směje. Dotáhla to totiž mnohem dál než většina z nich.

„To všechno mě naučilo tvrdě dřít. Když jsem začala ve třiadvaceti letech spolupracovat s velkou známou televizí a tvořila jsem seriál, věděla jsem, že musím být velmi zodpovědná a nekašlat na to. Na každý e-mail jsem odpovídala okamžitě. Miluju svojí práci,“ dodala.

Lena Dunhamová se proslavila jako scénáristka a herečka provokativního seriálu Girls: