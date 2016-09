Byl jsem lajdák, tak jsem šel na DAMU, říká Hampl

V Okresním přeboru jste často stál za barem, ale s mícháním koktejlů máte zkušenosti i ze soukromí.

Abych pravdu řek, v životě jsem se za barem nastál hodin, ani nevím kolik. Peníze se vydělávat nějak musí, proto jsem často brigádničil v autokempu v Hořicích. Po příchodu do Prahy jste mě mohli vidět i v různých kavárnách. Je pravda, že celý život bych to dělat nemohl. Ve škole jsem byl drzý a nevyhnul jsem se ani reparátu z matematiky. Byl jsem strašný lajdák a po gymplu jsem šel na DAMU. Ale přiznám se, že když nebyla v určitou dobu práce, za bar jsem se na čas vrátil.

Jakub Kohák a Ladislav Hampl filmu Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka

Máte za sebou Ordinace, Vyprávěj, Okresní přebor, několik filmů za rok. To mi nepřijde jako nedostatek pracovních příležitostí.

Vše se předtáčí a mnohdy vysílá až za dlouho. Takže když se to sejde, vypadá to, že jsem na obraze často. Pravda je však jiná a nájem se platit musí. Pokud hraji v divadle, mám na složenky, na nájem to pak dotáhnu právě tím barmanstvím. Naštěstí ale dělám pěkné divadlo. Jsem v divadle Na zábradlí, ale i v Celetné, kde to mám moc rád. Potom mám jednu „zájezdovku“, kterou hrajeme buď tady v divadle Palace, anebo kdekoli, kam vyjedeme na výlet. Ale nějaké to natáčení mám také. Aktuálně točím s Markem Najbrtem televizní seriál s názvem Svět pod hlavou. Takže si nestěžuji.



A co muzikál, dokázal byste si sám sebe v nějakém představit?

Určitě by to pro mě byla výzva, do které bych asi šel. Nesmělo by to být ale nic náročného ani velkého, protože za takového špičkového pěvce, který by si mohl dovolit utáhnout nějaký složitější part, se nepovažuji. Dělal jsem s Milošem Orsonem Štědroněm v divadle Na zábradlí takový kabaret, kde nějaké písničky byly, ale to bylo docela jednoduché, takže jsem to zvládnul.

Vy jste i velký milovník sportu. Především k fotbalu, který nejen hrajete, ale jste i velkým fanouškem.

Ano, fandím Liberci. Miluji tu euforii, která se nese po celém stadionu. Život bez fotbalu bych si nedovedl představit. Jsem už libereckým maskotem týmu, protože jsem jejich věrným fanouškem více jak třiadvacet let. Jsem ale i sám nadšeným fotbalistou. Tedy snažím se občas stoupnout na zelený trávník se sdružením Real top Praha, kde hrají i další kolegové z naší branže. Pomáháme většinou dobré věci a to se mi na tom hodně líbí.

„Ve škole jsem byl příliš drzý, dělal jsem reparát z matematiky. Na gymplu jsem byl strašný lajdák, takže mi zbylo jen zkusit to na DAMU,“ směje se.

Čím si ještě naplňujete život. Hrajete třeba golf?

To ne, spíš si rád pro relax zahraji poker. Pokud mám třeba tři stovky, vyrazím si zahrát. Není to pro peníze, to bych musel víc trénovat. Zahraji si spíš jen pro zábavu. Jednou jsem sice vyhrál pár tisícovek, ale to je tak všechno.

Mimo herectví, fotbal a poker, také občas moderujete.

Moderace je pro mě disciplína, kterou s velkou radostí odlišuji od herectví. Myslím, že člověk může být sebelepší herec a přitom špatný moderátor. A stejně tak opačně. Je to zvláštní obor, ke kterému chovám hluboký respekt a úctu k těm, kdo ho ovládají. Já se na tom zatím jen testuji, protože výzvy mám rád a nedokázal bych si představit, že bych takovou akci odmítl jen kvůli tomu, že bych se na to necítil. Necítit se na to můžu, ale mám takovou povahu, že jdu čelem proti zdi. Strašně rád vyhrávám. Takže si to chci vyzkoušet a vždy si říkám, že není herec ten, kdo nevydrží deset minut ostudy.

Ze zkoušení představení pražského Divadla Na zábradlí Česká válka - herec Ladislav Hampl

Ostudu si může člověk přivodit třeba i tím, že přijde na akci nevhodně oblečen. Co vlastně vy a móda?

Myslím si, že to až tak moc neřeším. Móda je pro mě součástí života, který vedu, a to jak v divadle, tak i na natáčení. Samozřejmě odlišuji situace, kdy se nějak slušněji obléct od těch, kdy můžete přijít, dá se říct na volno. Ale hezké věci mám rád a rád si je také kupuji.

Jak to máte doma, rozmazlujete manželku tím, že občas koupíte boty nebo kabelku?

Mám samozřejmě rád, když se porozhlíží po nových trendech a vím, že ji to neuvěřitelně baví. Myslím si, že ona sama ale ten prostor vyplňuje tak moc, že já bych tam byl spíš navíc. Mě se zmenšuje prostor ve skříni, ale já ho zase tolik nepotřebuji. Jednou jsem slíbil, že bych jí udělal celou místnost, která by jí byla takovou šatnou. Tak možná někdy v budoucnu.