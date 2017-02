Kylie Minogue vyhrála spor o jméno s rodinou Kardashianových

Jennerová se snažila učinit z křestního jména registrovanou značku, v roce 2015 uvedla na trh vlastní přípravky na rty Kylie Cosmetics.

Právní tým Kylie Minogue ale podal u Amerického úřadu pro patenty a obchodní značky stížnost proti její žádosti o registraci, které úřad vyhověl.

Zpěvačka zdůvodnila svůj protest, že je mezinárodně známou a uznávanou umělkyní, humanitární pracovnicí a aktivistkou, jež přes třicet let vystupuje právě pod jménem Kylie. A Jennerová je podle dokumentů „pouhou druhotnou tváří televizní reality show“.

Kylie Jennerová se stala v USA známou díky pořadu Keeping Up With Kardashians, reality show, v níž rodina Kim Kardashianové nechává kamery nahlížet do soukromí.

Minogue navíc vlastní doménu Kylie.com, což hraje proti Jennerové.