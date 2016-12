Kryštof Michal: Díky Rockymu budu mít pekáč buchet a nebudu se stydět

„Já jsem to bral jako velké pozitivum, protože jsem si říkal, že když už nic, tak se dám alespoň po letech dohromady,“ přiznal zpěvák, který prý s boxem jinak nemá nic společného.

Do boxerského ringu díky novému muzikálu o Rockym Balboa vstoupí 3. března poprvé. Aby v Kongresovém centru ukázal, co v něm dříme, musí tři měsíce intenzivně trénovat. „Vize je taková, že tomu chci dát maximum, ale je to velmi těžké. Jediná cesta je trénovat každý den,“ říká s tím, že kromě pohybu je třeba dodržovat i upravený jídelníček.

„Abych měl pekáč buchet na břiše, je důležité řešit i jídlo. Budu muset nasadit nějaké bílkovinové potraviny. Zatím jsem zařadil víc masa,“ popsal svou přípravu.

Pro zpěváka je role v muzikálu něčím zcela novým. Hrál a zpíval v kapele Support Lesbiens, kterou po dvaceti letech opustil a čtyři roky vystupuje v Portless. „Chtěl jsem jít novou cestou. Necítil jsem to tak jen já, ale i kytarista René Rypar, bicí Zbyněk Raušer a basák Jan Daliba. Společně jsme se rozhodli pokračovat dál a založit kapelu novou, která nese název Portless. Daří se nám moc dobře,“ pochvaluje si.

Nová skupina Kryštofa Michala Portless chystá debutovou desku.

Kapela vystoupí 30. prosince na boxerské show v Lucerně, kde bude mít zápas i zpěvákův trenér Vladimír Říha. Přestože si Kryštof Michal zahraje v muzikálu boxera, přiznal, že nikdy nebyl velký rváč. „Rvaní jsem se vždycky vyhýbal, ale ne vždycky se mi to povedlo. Nerad ubližuji lidem. Pokud na to pohlížím ze sportovní roviny, nevadí mi tyto sporty,“ řekl s tím, že jako malý chtěl bojové sporty dělat.

„Rodiče však nechtěli mít doma válečníka, proto vyhrály sjezdové lyže, na kterých jsem roky závodil. Na sportovní zápřah jsem zvyklý, ale je fakt, že za poslední roky jsem ten pohyb trošku flákal. Už se těším, že v létě konečně po dvaceti letech sundám na festivalech triko,“ dodal zpěvák, kterého v březnu čeká nejen premiéra muzikálu Rocky, ale i nové album s kapelou Portless.