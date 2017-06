Manžel korunní princezny Victorie chce dětem dopřát obyčejné dětství

Než se Daniel v roce 2010 přiženil do honosné královské rodiny, žil zcela obyčejným životem. Pracoval jako osobní fitness trenér a vlastnil několik posiloven. Tvrdě každý den dřel, aby si mohl dopřát vše, po čem toužil.

Dětství strávil zcela normálně jako každé jiné dítě z běžných rodin. Hodně času trávil na venkově s dětmi a pro své vlastní potomky by si přál podobně pohodové dětství.

„Pro mě je čas strávený s mými dětmi to nejlepší, co mohu zažít,“ sdělil Daniel v rozhovoru pro švédský magazín Dagens Nyheter.



„Myslím si, že by bylo dobré, aby děti poznaly všechna prostředí, ve kterých se pak budou pohybovat. Měly by vědět, jak funguje metro, jaké to je cestovat autobusem, jaké to je, když musíte stát na úřadě ve frontě. A také bych chtěl, aby se zapojily s ostatními dětmi do sportovních aktivit a věděly, jaké to je, když musí ukázat před více lidmi, co v nich je. Že si něco musí vybojovat. To je zkrátka něco, o co bych je nerad ochudil,“ pokračoval princ v rozhovoru.

S dětmi často chodí do přírody na výlety a podporuje je ve zdravém životním stylu, který vyznává.

„Chtěli bychom jim být dobrou inspirací a vzorem. Okolo našeho domu je úžasné prostředí s neskonale krásnou přírodou. Takže si pobyt venku opravdu užíváme a velmi často chodíme na výlety,“ doplnil dvojnásobný otec pětileté princezny Estelle a ročního prince Oscara. Ve všem s ním souhlasí i jeho manželka, švédská korunní princezna Victoria.