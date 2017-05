Klára Vytisková je podruhé maminkou. Dcera dostala jméno Olivie

„25/5/2017 Olivie, jsme v tom až po uši, zamilovaní,“ pochlubila se novopečená maminka se šťastnou novinou na sociální síti.

Zpěvačka už dříve prohlásila, že chce mít děti krátce po sobě. Je to podle ní lepší. „Další děti chci určitě. Myslím si, že je dobré mít jich co nejvíc, za co nejkratší dobu. Jsem tedy úplně v pohodě s tím mít další děti, a to kdykoli!“ řekla loni v červnu.

Už u prvního dítěte prý poznala, že ji mateřství hodně změnilo. „Jedu fakt strašně našlapanej život a vůbec nechápu, co jsem dělala s volným časem před tím, než jsem měla dítě. Teď je to všechno strašně rychlý. Taky se mi mění hodnoty a můžu říct, že jsem zase o něco šťastnější. Dokážu líp definovat důležitý a míň důležitý věci a beru jenom práci, která mi přijde zajímavá a baví mě,“ prohlásila.

„A hlavně mě mateřství učí být víc v pohodě a happy, protože dítě je můj odraz a když budu v pohodě já, bude v pohodě i Emilka. V mnoha směrech mě to posouvá. Jsem taková rozradostněná,“ dodala.

Zpěvačka kapely Toxique Klára Vytisková a bubeník Roman Vícha se vzali v roce 2010. Bydlí spolu s rodiči v zrekonstruovaném mlýně v Úněticích za Prahou (psali jsme zde).