Neměla jsem tenkrát náladu, říká Katy Perry o nahých fotkách Blooma

„Zeptal se, jestli chci být nahá a já řekla: Kdepak,“ uvedla Katy Perry v rozhovoru pro pořad Kyle and Jackie O, slavnou dvojici australského rádia KIIS FM.

Řekla, že s nahotou a svlékáním nemá problém, ale tenkrát si to raději užila v soukromí na jachtě. „Když s někým randíte, občas je vzrušující říct si, že bychom mohli něco někde vyzkoušet. Ale já neměla náladu. Nechala jsem si to na loď,“ prozradila.

Zpěvačka žertovala, že se Orlando chtěl jen předvádět lidem na břehu. Navíc bylo vtipné, že ho tenkrát učila zacházet se sociálními sítěmi a díky nahým fotkám se hned stal číslem jedna ve sdílení na Twitteru.

Samotný Bloom v rozhovoru pro britské vydání magazínu Elle řekl, že ho překvapilo, že téměř zbořil internet. Ale kdyby věděl, že ho fotí, nikdy by se prý nesvlékl. Je zvyklý, že ho fotí paparazzi v nejrůznějších chvílích, a proto je také více ostražitý, ale na dovolené v Itálii prý v okolí nezaregistroval žádné fotografy.

Herec a zpěvačka, kteří se rozešli letos na jaře, byli loni v létě na dovolené na Sardinii. Právě tam vznikly inkriminované fotky, které zveřejnil americký list New York Daily News a kvůli nimž Bloom dostal sodu i od své exmanželky a matky jeho syna Mirandy Kerrové (více zde).

„Panebože! Napsal mi něco jako: no, víš, jak to říct. Objeví se nějaké fotky. Asi bys to měla vědět. Řekla jsem mu: No fajn... Na co jsi myslel? To jako vážně?“ prohlásila australská modelka.