Z puberty dcery nemám strach, jsem v pohodě, říká Katie Holmesová

Holmesová se o své dceři rozpovídala v rozhovoru s moderátorem Mattem Lauerem v jeho pořadu The Today Show. Suri se brzy dostane do puberty a právě toto téma moderátora náramně zajímalo. Chtěl vědět, jestli se na toto ošemetné období v životě dítěte Katie nějak připravuje.

„Teď je jí jedenáct a musím říct, že je to vážně skvělá holka. Vede si moc dobře. Tohle období si s ní moc užívám. A z puberty strach nemám. Myslím, že jsem pohodová máma. Jsem připravená na to, že to přijde, je to přirozená věc, kterou jsme si prošli všichni,“ sdělila herečka.

V minulosti se svěřila, že se snaží být pro dceru dobrým vzorem, ale zároveň i kamarádkou, které se nemusí bát cokoli říct. A ačkoli jsou v Hollywoodu hodně populární chůvy, Katie se vždy snažila dceři maximálně věnovat a pomoc chůvy využívala jen v nejnutnějších případech.

Chtěla, aby její holčička vyrůstala v co nejnormálnějším prostředí. To byl také jeden z důvodů, proč opustila Suriina otce Toma Cruise. Ten je totiž ve scientologické církvi a Katie se bála, že by církev dceru příliš ovlivňovala.

„Mateřství je největší dar. Když jsem se stala matkou, můj život se úplně změnil. Nevěděla jsem, kolik lásky jsem v sobě měla. Je to ohromující. Od té doby, co jsem matkou, se každý den dozvídám spoustu věcí o této velkolepé lidské bytosti. Udělala bych pro ni cokoli,“ prohlásila před časem Holmesová pro magazín Glamour.

Malá Suri na záběrech z roku 2011: