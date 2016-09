Nastávající matka Katherine Heiglová se pochlubila těhotenským bříškem

Herečka Katherine Heiglová (37) je v devatenáctém týdnu těhotenství. V minulosti adoptovala s manželem dvě děti a nyní se těší na narození prvního vlastního potomka. Zatím to vypadá, že by měl přijít na svět příští rok v lednu a podle ultrazvuku lékaři zjistili, že to bude chlapeček.