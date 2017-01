Katherine Heiglová má syna. Dostal jméno Joshua Bishop

Očekávání nového přírůstku do rodiny manželé oznámili loni v létě. Na nového potomka se moc těšili. „Je to pro nás neuvěřitelně vzrušující doba plná naděje, očekávání a hormonů. Tedy, jen já jsem plná hormonů, ale všichni v rodině si to užívají,“ žertovala bývalá hvězda seriálu Chirurgové.

Těhotenství prý manžele překvapilo. Podle lékařů totiž herečka měla jen malou šanci na otěhotnění. „Zvažovali jsme adopci, pěstounství nebo těhotenství, pokud by se podařilo. Ale když si uvědomíte, že jsem nikdy nebyla těhotná a můj gynekolog mi loni řekl, že jsem už v pokročilém věku pro těhotenství, nebyla jsem si jistá, že vůbec můžu otěhotnět. Ale nakonec se ukázalo, že je to naším osudem,“ řekla loni herečka.

Katherine Heiglová a Josh Kelley se potkali v roce 2005 a vzali o dva roky později. Herečka má s hudebníkem už dvě dcery. Starší Naleihg Moon (8) adoptovali z Jižní Koreje v roce 2009, když jí bylo devět měsíců. Mladší Adelaide Hope (4) adoptovali z USA o tři roky později.