Kateřina Zemanová chodí s Američanem. Vánoce trávili u prezidenta

„Vánoce měly jednu novou zkušenost, nesrovnatelnou s těmi předchozími, a sice, že moje dcera Kačenka, která studuje v Británii prvním rokem, si s sebou přivedla přítele,“ řekl Miloš Zeman pro televizi Nova.

Hlava státu si prý není rolí případného tchána úplně jistá. „Je to Američan, který žije v Anglii, docela sympatický kluk a já jsem teď přemýšlel, jak se k němu chovat. Vždycky je něco v životě poprvé, rozumíte. Přichází k vám potenciální zeť a vy se začínáte chovat jako potenciální tchán. A toto je role, kterou zatím neumím hrát, kterou se ještě učím na divadle života. Zatím ho znám tak tři čtyři dny, tak nemohu říci, že jsem se do té role vžil, ale uvidíme, jaké to bude dál,“ svěřil se prezident.

Po maturitě a údajné účasti na pornoparty (psali jsme zde) se Kateřina Zemanová, která byla výraznou tváří prezidentské kampaně svého otce, na veřejnosti téměř přestala ukazovat. Odcestovala do zahraničí, podle některých médií do Skandinávie, kde pracovala. Letos začala studovat vysokou školu ve Velké Británii.



Miloš Zeman na podzim před zaplněnou aulou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prozradil, že jeho dcera v Londýně studuje obor, který on osobně nesnáší. Neupřesnil ale, o jaký obor jde. „Přiznávám se, že moje dcera právě teď začala studovat londýnskou univerzitu a mimochodem obor, ke kterému mám hluboký a bytostný odpor. A protože respektuji svobodnou vůli svých dětí, tak jsem se nebránil,“ uvedl Zeman v říjnu.