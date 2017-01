Neumannová o dceři: Tenis je jedním ze sportů, kde je Lucka lepší

„Lucka se rozhodla už jako malá, že půjde jinou cestou, ale přesto sportovní. Očaroval ji tenisový míček a mně to nevadí. Já ji na kurt vozím, odvážím a zajišťuji veškerý servis. Tenis je prvním ze sportů, ve kterém je už teď Lucka výrazně lepší, než já. Já se maximálně snažím pomáhat jí sbírat míčky,“ řekla Neumannová.

Bývalá olympionička a mistryně světa v běhu na lyžích nedávno na Výstavišti v Holešovicích odhalila sochu tenistky Martiny Navrátilové z kostek stavebnice Lego.

„Martina je ohromná legenda a tenistka, která pro mne byla spíše vzorem než kolegyní. Je o něco starší než já a patřila do generace, kdy já do té světové špičky teprve mířila. Ona byla mým vzorem, kam jsem se jednou chtěla dostat. Měla jsem několikrát to štěstí, že jsem se s ní osobně potkala. Minimálně pro mou dceru je tenis v současné době životem, vyplňuje jí veškerý volný čas, takže jméno Martina Navrátilová je v naší rodině docela populární,“ říká.

Sportovkyně ovšem přiznala, že v mládí si s legem nehrála. Když byla malá, lego bylo nedostatkovým zbožím. Proto si v souvislosti s oblíbenou stavebnicí vzpomene spíš na dětství své dcery.

„Já jsem na tomto stavění z kostek nevyrostla a užila jsem si ho až s Luckou. Nebo spíš bych řekla, že si ho plně užil její tatínek. Když byla malá, dokonce ji ho byl schopný přivést z Německa, a pak skládal a skládal ochotně s ní. Teď už dcera vyrostla a má jiné zájmy, ale v období mezi školkou a školou jsme stavěli,“ prozradila s tím, že by si při legu noc nevyčistila hlavu.

„S radostí jsem nikdy neseděla dlouho na zemi a nestavěla nekonečné modely. Já jsem tu trpělivost nikdy neměla. U nás byly nejvíce trpělivé babičky a já se naopak mohla víc soustředit na závody. Lucka teď za mě převzala v závodění štafetu.“

Kateřina Neumannová zavzpomínala i na svůj běžný den z období, kdy se věnovala vrcholovému sportu. V době, kdy závodila a byla ve vrcholné fázi kariéry, nic jiného než sport dělat nemohla.

„Dělala jsem vytrvalostní sport, ve kterém jsou tréninkové dávky opravdu extrémní. Při hlavním tréninkovém období jsem trénovala třikrát denně a mezitím jsem jen ležela, odpočívala, jedla a připravovala jsem se na další trénink. Jediné volno, které jsem mívala, bylo po sezoně v dubnu, kdy mají lyžaři dovolenou, odpočívají a připravují se na další sezonu. Myslím si, že cokoli člověk dělá naplno a chce v tom být úspěšný, tak tomu musí věnovat všechno a ve sportu tomu není jinak,“ říká.

Až po skončení kariéry prý měla dost volného času a dokonce si začala užívat ženské aktivity jako nakupování či péči o sebe.

„Konečně jsem měla čas pořídit si jiné oblečení než tepláky a tréninkové věci. Stejně tak jsem si občas zajdu na kosmetiku a pravidelně navštěvuji kadeřníka. Když jsem závodila, byla jsem limitována časem, kdy jsem byla v Čechách. Takže se teď samozřejmě chovám více jako většina žen, ale pořád mi spíš vyhovuje sportovní oblečení a s těmi ženskými radovánkami to úplně nepřeháním. Nemám na to moc času, protože když nesportuju já, tak se starám o dceru a ta mě vytěžuje od odpoledních až do pozdě večerních hodin. Takže čas sama pro sebe hledám velmi složitě,“ dodala.