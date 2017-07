Nejlepší je vyjít si na špacír po kolonádě, míní Kaira K. Hrachovcová

Nezapomenutelný festivalový zážitek

Takový, který bude festivalově filmový, bude se mě pracovně, osobně a nezapomenutelně týkat. Věřím s optimismem sobě vlastním, že na mě někde za rožkem už čeká. A že mě nemine.

Nejhorší a nejlepší film

Nikoho a nic v tomto směru nezatracuji. Nikdo není nejhorší. Snad jen zcela bez vkusu. A z těch nej mě vystihují namátkou David Lynch a Městečko Twin Peaks - osmý díl aktuální třetí série je nejvíc. To je víc než seriál. Pak Černá kočka, bílý kocour od Emira Kusturici a Hotel Modrá hvězda Martina Friče.



Milá setkání

Všechna ta, která nejsou pouze a jen společenská, povrchní. Taková jsou nejmilejší.



Nejdelší festivalová noc

Před lety. Dlouhá noc, co trvala až do rána. A pokračovala dál. To jediné si pamatuji zcela jasně.

Nejoblíbenější karlovarská lahůdka

Nej lahůdka je vyjít si jen tak na špacír po kolonádě. A jistotou stravy a pití, nejen během festivalu, jsou potraviny Žabka a Vietnamský obchůdek kousek od Thermalu.



Moje festivalová hvězda

To je Marek Eben. A báječná Eva Holubová a její odvaz - podvazky.



Koho jsem zatím nepotkala a ráda bych

Možná už i potkala, ale zatím nevím, co z toho bude. Ráda bych, aby to stálo za to.

Co mě nejvíce pobavilo nebo rozladilo

Tak to se teprve uvidí. Jsem otevřena všemu a všem.