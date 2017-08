Kate Mossová: Vždycky jsem dřela jako kůň, přeceňovala jsem své síly

Když v devatenácti letech v roce 1993 fotila Kate kampaň pro značku Calvin Klein, několik dnů se prý nezvedla z gauče, na kterém se snímky pořizovaly.

Byla vyčerpaná, ale nedávala to na sobě znát. Zatnula zuby, aby si lidé z branže nemysleli, že je fajnovka. Bála se totiž, že by kvůli tomu mohla přijít o další zakázky.

„Nedávno jsem se na záznam z focení dívala se svou dcerou. Bylo to tak nostalgické. To focení bylo náročné, Mario byl mnohem větší profesionál než já. Nepřestal fotit ani ve chvíli, kdy jsem tam usnula. Dřela jsem jako kůň. A bylo to poprvé, kdy mi zaplatili za to, abych se už zvedla a šla si konečně odpočinout domů,“ sdělila Kate pro Harper’s Bazaar.

„Když mě fotil a já jsem se i po probuzení koukala do čočky fotoaparátu, křičela jsem, ať už mě nechá na pokoji. Ležela jsem na tom gauči několik dnů. Docela jsem přecenila svoje síly,“ vzpomíná modelka.

Ale právě pracovitost je podle Kate klíčem k jejímu úspěchu. Kdyby si vymýšlela, že už nemůže, znovu by ji k focení nepřizvali.

„Práce v minulosti se mi líbila o něco více než ta dnes. Všechno bylo syrové a přirozenější. Takové fotky už dnes nevznikají. Nepolevovala jsem, vždycky jsem si říkala, že odpočinek a úleva jednou přijdou a zatnula jsem zuby,“ dodala.