Karel Gott o nové image: Přestal jsem se holit a musel jsem se pochválit

„Jednou jsem se přestal holit, a když jsem se na sebe podíval, musel jsem se pochválit. Trošku jsem byl zklamaný, že kolega Tom Jones mě hned napodoboval,“ řekl o své nové image Karel Gott v talkshow Všechnopárty svého dobrého kamaráda Karla Šípa.



Zpěvák, který bojoval s rakovinou mízních uzlin, kvůli chemoterapiím na jistou dobu přišel o vlasy. Po vyléčení se ale zatím nevrátil ke svému původnímu účesu.



Zvolil i pro letní měsíce pohodlnější kratší sestřih a občas má i bradku. Podle reakcí jeho fanoušků a fanynek v internetových diskuzích, to zpěvákovi mimořádně sluší a vypadá opravdu skvěle.



Karel Gott v talkshow také promluvil o stavbě nového domu na severu Čech. „Já jsem celá léta toužil žít někde v horách, v krásné krajině, mít skromnou chaloupku, zašít se tam, malovat, přemýšlet o životě a odpočívat. Zatím to vypadá tak, že tam radši nejezdím. Z bulváru znám, jak to pomalu postupuje. Ale nedávno jsem viděl, že tam je na samoobsluze obrovská cedule: Lidem nepodáváme informace o tom, kde staví Karel Gott,“ prohlásil se smíchem.

Mistr přiznal, že si nyní trochu víc váží, že vypadá, jak vypadá, že se zase cítí dobře a má chuť zpívat. “Předtím jsem to pokládal za samozřejmé. Už jsem si nevážil, že se cítím dobře. Ze dne na den ležíš, oznámí ti, co máš a najednou si uvědomíš, že se nikam nespěchá, nic se nekoná, všechno se odříká,“ řekl. “Pak přijedou myšlenky, je to jen malá pauzička, co jsem si udělal, nebo už jde po mě ta s kosou.“

Mnohanásobný Zlatý slavík prozradil, že kamarádi mu už napsali nové písně a přemýšlí o tom, jak se vrátit. „Chci se vyhnout jednomu, aby to vypadalo, že teď přicházím s velkou pompou a všichni se z toho... Chci, aby to bylo bez velkého vytrubování, jako po malé pauze, kterou si zpěváci běžně dělají. Chci to nenápadně, jako bych měl včera vystoupení. Postupně, pomalu, žádné velké sály, ale v menších prostorách, například v divadle a podobně,“ dodal.



Karel Gott je po rekonvalescenci opět v jednom kole. Podílí se na přípravě muzikálu s jeho písněmi, dává rozhovory a v Berlíně se 1. září účastnil odhalení nového automobilu Škoda Kodiaq. V německé metropoli byl o oblíbeného zpěváka velký zájem a o společnost fanynek neměl nouzi (více zde).



Karel Gott letos v březnu, kdy pozdravil své fanoušky a poděkoval za přízeň:



