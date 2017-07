Julianne Moore: Ne kariéra, ale rodina je středobodem mého světa

„Můj manžel a naše dvě děti jsou středobodem mého světa. To, že mám děti, obohatilo můj život mnohem více, než jsem očekávala, nebo si dokázala vůbec kdy představit,“ přiznala hollywoodská herečka.



Julianne se navíc roky drží jedné své zásady. Nikdy nevezme roli, kde by bylo nutné trávit víc jak 14 dní pryč od domova. Chce se s dětmi vídat pravidelně.

„Vždy jsem si vědomě řídila to, že nejsem od rodiny v odloučení dlouho. Mým pravidlem je, že nikdy netrávím od rodiny více než dva týdny a vždy si najdu cestu, jak se vidět. Dlouho jsem třeba odmítala pracovat mimo domov, kdy bych nemohla letět na víkend zpět k rodině,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín OK.

Její děti už jsou ve věku, kdy nepotřebují nepřetržitou péči. Synovi Calebovi je 18 let a dceři Liv 14. Přesto si herečka myslí, že by matka měla být vždy při ruce, kdyby se stalo cokoli, s čím by děti potřebovaly pomoct. Nejvíc Julianne děsí, že by se její děti dostaly do úzkých a ona by jim nebyla schopná hned pomoci.

„Nikdy si nechci vyčítat, že jsem na úkor práce přišla o čas strávený v kruhu rodiny. Smějeme se spolu, užíváme si jeden druhého. Nevznikají mezi námi hádky a jsme k sobě naprosto upřímní. Máme k sobě důvěru a to mě velmi hřeje u srdce,“ míní.

„Stále si hodně vážím času, který trávím doma s rodinou, ačkoli už jsou děti větší a samostatnější a tolik mě nepotřebují. Čím jsem starší, tím víc mě život naplňuje a cítím se mnohem lépe v kontaktu se svou podstatou,“ dodala.