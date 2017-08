Nezasnoubíme se, chováme se přiměřeně věku, říká Denchová o svém muži

„Nelíbí se mi slovo partner. Partner má něco společného s tancem. Partner - strašlivé slovo. Kamarád? Ne. Přítel? Ne. Mužský? To by mohlo být?“ řekla herečka magazínu Good Housekeeping.

Potkali v roce 2010 a od té doby spolu žijí. Zásnuby ani svatba ovšem nejsou na pořadu dne. „Nehodlá mě požádat o ruku. Ne, ne, ne, ne, ne. Táhneme to spolu, ale chováme se přiměřeně věku,“ prohlásila herečka.

Judi Denchová už jednou vdaná byla. S hercem Michaelem Williamsem žila 30 let do jeho smrti v roce 2001 a mají spolu dceru Finty.

Svůj nynější vztah si však herečka nemůže vynachválit. „Během jedné horké letní noci jsme si zaplavali a pak jsme si na zahradě dali sklenku šampaňského. Řekla jsem, že je to tak fantastické. Možná, že jsem byla trochu romantická a měla bych to brát s chladnou hlavou. Ale hodně věcí mě nadchne. Ráda se s chutí zasměju. Smysl pro humor je nejpřitažlivější věc na světě. Je to nevyhnutelnost,“ dodala.