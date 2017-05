Není to s námi jednoduché, přiznávají Jonáš a Ester Ledečtí

„Já mám spoustu přátel. Jsem nomád, pořád na cestách, nejde mít jenom jednoho. Se mnou to není vůbec jednoduché. I když láska se vždycky nějak zjeví, když se jí zachce, je jí úplně jedno, jaké pro to má momentálně podmínky. Nechávám to být,“ odpověděla Ester na otázku, jestli má přítele.

Její bratr Jonáš přiznal, že přítelkyni má a je tomu rád. Nikdy prý holky nebalil na to, že je umělec.

„To neumím. A jsem trochu introvert, rád jsem sám doma. A když mám teď přítelkyni, tak jsem rád, že nikam nemusím a nemusím se s nikým seznamovat. Rád zajdu s klukama do hospody na pivo, ale strašně nerad chodím do klubů. To jsem neměl nikdy rád. Co tam? Jdete najít holku, se kterou si nebudete moct promluvit, protože se přes hudbu neuslyšíte?“ prohlásil hudebník a výtvarník.

„Ty jsi hrozně staromódní,“ řekla mu na to sestra, úspěšná snowboardistka.

„To jsem,“ odpověděl Jonáš, který svou přítelkyni potkal v hospodě u piva.

„Mně to nechutná. Ani pivo, ani víno, nic. Já mám ráda čokoládu!“ dodala Ester s tím, že zatím nepřemýšlí nad budoucností a neplánuje proto ani rodinu. Podobně je na tom zatím i její bratr.