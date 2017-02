Johnny Depp měsíčně utrácí v přepočtu 50 milionů korun a hrozí mu krach

Firma tak reagovala na Deppovu lednovou žalobu o v přepočtu 627 milionů korun. V ní herec mimo jiné uvádí, že společnost s jeho příjmy zacházela špatně, například včas neodvedla daně, což ho stálo vysoké penále.

Firma The Management Group (TMG) to však v protižalobě popírá. Líčí, že hvězda Pirátů z Karibiku utratila například v přepočtu 1,8 miliardy korun za 14 domů, mezi nimiž byl i zámek ve Francii. Zhruba 75 milionů korun herec utratil za to, že ze speciálně postaveného děla nechal vystřelit popel zesnulého excentrického spisovatele Huntera Thompsona. Od roku 2000 si Depp koupil také jachtu, 45 luxusních aut a utrácel horentní sumy za kvalitní víno.

Podle žaloby ho hodně stály také přesuny soukromým letadlem, jeho 40 zaměstnanců a díla jeho oblíbených umělců Andyho Warhola a Gustava Klimta. Depp také sbíral vzácné kytary a jiné věci, které skladoval na 12 různých místech, píše se v žalobě.

Herec je „zcela odpovědný za jakýkoli finanční chaos,“ uvedla společnost. Depp podle ní přes opakovaná varování odmítal žít podle svých finančních možností. Advokát skupiny Michael Kump podle agentury AP uvedl, že společnost, která pro Deppa pracovala do loňského roku, se herce „snažila 17 let chránit před sebou samým“. Půjčila mu údajně i několik milionů dolarů na splacení půjčky bance, aby se vyhnul „ponižující finanční krizi“. Depp jí podle žaloby dluží přes 105 milionů korun.

Podle Deppova advokáta Adama Waldmana se společnost TMG snaží hodit vinu jen na herce, aby si zachránila vlastní kůži a odvedla pozornost od jejího porušování zákonů.

„Pan Depp nežaluje své bývalé obchodní manažery kvůli svým vlastním investičním rozhodnutím nebo finanční tísni, na kterou se vehementně odvolávají. Žaluje je pro podvody a mimo jiné za četná porušení jejich závazku důvěrnosti,“ prohlásil Waldman s tím, že zveřejňování bombastických faktů o klientovi v médiích je nezachrání od soudu.