Carrie to s Aidenem musela ukončit. Bylo to logické, říká John Corbett

10:20 , aktualizováno 10:20

Herec John Corbett (56) hrál Aidana Shawa v seriálu Sex ve městě a byl jednou z lásek postavy Carrie v podání Sarah Jessiky Parkerové. A ačkoli to zprvu vypadalo, že by mohli být spolu, John měl už od začátku jasno, že Carrie skončí s Panem Božským. „On je totiž New York. Bylo to jasné hned,“ míní.