Joanna Krupa: Kvůli mateřství nešílím, nechala jsem si zmrazit vajíčka

Joanna se nedávno rozvedla s byznysmenem Romainem Zagem a s hledáním nového partnera nespěchá.

„Díky bohu, že jsem si zmrazila vajíčka. Upřímně bych teď docela už šílela, kdybych to neudělala. Člověk se nechce vzbudit a říkat si: Můj bože, co jsem si myslela? Rozhodla jsem se před pár roky, že si je zmrazím, abych měla jistotu,“ svěřila Krupa magazínu Life & Style.

„Člověk nikdy neví, co mu život přinese. Co když přijde čas na děti, kdy už je nemůžete mít?“ dodala modelka, která o rozvod požádala letos v květnu po čtyřech letech manželství.

Rodačka z polské Varšavy žije od svých pěti let v USA, kde se prosadila jako modelka a televizní celebrita. Fotila pro spoustu magazínů včetně Playboye, zahrála si ve filmech Pravá blondýnka, Planeta opic či Scary Movie 4, objevila se také v taneční soutěži Dancing with the Stars či reality show The Real Housewives of Miami.