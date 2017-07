Bankéř prodal celebritám padělané obrazy za miliony. Podvedl i Bohdalovou

Mezi podvedenými jsou například herečka Jiřina Bohdalová, režisér Ivan Zachariáš či ředitel Rádia Impuls Jiří Hrabák. Po bankéři policie pátrá, zmizel do zahraničí.

Pokluda prodával obrazy přímo v pobočce banky na Václavském náměstí. Podle advokáta Bohdalové obrazy prezentoval tak, že jde o propadlé zástavy Komerční banky a že KB nabízí tyto obrazy svým VIP klientům k odkupu za odpovídající ceny. Komerční banka se k problému nehlásí.

„Komerční banka nemá žádné informace o údajně podaném trestním oznámení. Jakoukoliv účast Komerční banky na soukromých aktivitách bývalého zaměstnance striktně vylučujeme,“ sdělil webu mluvčí Pavel Zúbek.

Pokluda kupoval obrazy přes aukční síň Historie Praha, kterou vlastní Petr Dědek. Ten pro Radiožurnál odmítl, že by prodával padělky. Nepamatuje si ani to, kolik obrazů Pokludovi prodal. Obrazy Dědkovi do prodeje dodávala Marie Pospíšilová, které soud v roce 2002 odebral razítko znalce uměleckých děl.

Obrazy ve skutečnosti pocházely od překupníka obrazů Jaroslava Fröhlicha, kterého kvůli tomu státní zástupce nedávno obžaloval z podvodu. Spolu se svou ženou Evou obchodovali s falzy uměleckých děl třeba Josefa Čapka, Josefa Lady, Emila Filly, Václava Špály nebo Jana Zrzavého.

„Jsou obžalováni pro podvody, měli distribuovat padělky obrazů české moderny. Měli prodat obrazy nejméně za 30 milionů korun, o prodej dalších obrazů v hodnotě přes 53 milionů se pokusili a další obrazy s možnou prodejní cenou 40 milionů korun měli k prodeji připraveny,“ cituje web ostravského státního zástupce Michala Tognera. Soud by měl Fröhlichův případ řešit během několika měsíců.

Detektivové jsou přesvědčeni, že díla pro Fröhlicha maloval od 90. let do roku 2006 malíř a restaurátor Alexandr Hanel. Ale ten pak utekl na Kanárské ostrovy, a tak padělky Fröhlich získával podle obžaloby od jiných padělatelů, po nichž však police stále pátrá.

Pokluda k obrazům doplňoval vlastní podvodnou legendu o jejich původu a významně navyšoval jejich cenu. Při obchodech vystupoval jako vysoký bankovní úředník. Bohdalové, které spravoval finance osm let, prodal obraz Emila Filly s názvem Zátiší s dýmkou a hrozny za 1,95 milionu korun. Zachariáš za akvarel od Josefa Čapka zaplatil 1,7 milionu korun.

Po bankéři Pokludovi policie pátrá. Když zjistil, že se o obrazy zajímá policie, zmizel. Naposledy ho detektivové vystopovali v Istanbulu, předtím byl údajně na Fidži. Před odjezdem do zahraničí detektivům sdělil, že nevěděl o tom, že jde o padělky.