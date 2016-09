Dcery a manželka se mnou nežijí, protože jsem ješitný, říká Menzel

„Bydlíme odděleně hlavně kvůli mně. Mám rád své soukromí a klid a jsem Olince vděčný, že to toleruje. Jsem ješitný manžel a dost možná i špatný otec,“ řekl Menzel pro Expres.cz.

O výchovu dcer Anny Karolíny (7) a Evy Marie (1) se stará jeho manželka (jak vypadá jejich bydlení, se můžete podívat zde). Režisér prý vůbec s péčí o děti nepomáhá, protože se údajně bojí, že malým holkám něco udělá.

„Péče o děti je tedy v plné režii mé ženy. Vlastně o všechno se stará Olinka, já jsem už starý penzista, co jenom odpočívá,“ prohlásil s tím, že život pohromadě si nedovede představit.

„Já holky vídám vlastně každý den, ale stejně jako si užívám jich, si potom užívám toho svého času a soukromí.“

Režisér Jiří Menzel v minulosti prohlašoval, že nechce mít děti. Biologickým otcem jeho starší dcery Anny je režisér Jaroslav Brabec. Kdo je otcem druhé holčičky, není úplně jasné. Jiří Menzel ovšem před dvěma lety přiznal, že ho mrzí, že nikdy nechtěl být rodičem.

„Já jsem děti nechtěl, nějak mi to bylo cizí. Teď mě to mrzí, že jsem na to přišel až tak pozdě. Je to moje pitomost a děkuji Olince, že mě vlastně napravila,“ řekl v listopadu 2014.