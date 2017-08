Manželce se začala vracet chuť do života, říká Jiří Krampol

Problémy Hany Krampolové podle jejího muže začaly, když jí umřela maminka, na které lpěla. Do toho si rozdrtila rameno a musela na operaci. Po zákroku ji lékař poslal do lázní.

„Tak jsme jeli do Luhačovic. Žena tam chodila na masáže, což nesměla, protože tím jí ty železa z ramene vyrvali. Tam začaly příšerné bolesti. Přijeli jsme do Prahy, podařilo se nám sehnat špičkového doktora, který se zhrozil, přišla reoperace, žena začal jíst prášky proti bolesti...,“ vzpomíná herec.

Pak si navíc jeho manželka při večerním venčení psa zlomila nohu v koleni a poté i v kotníku.

„Takže byla v podstatě tři roky doma. Pod práškama. Do toho nemohla spát, takže další prášky. A do toho si koupila sem tam nějaký víno... A už to bylo v háji,“ přiznal Krampol s tím, že od té doby, co pečuje o svou ženu, přestal pít.

„Dřív jsem si víno normálně dal a někdy - abych ze sebe nedělal ušlechtilýho - jsem se i prdnul. Ale od té doby... Kdybych začal pít, nikdo by se mi nemohl divit, jenže to už by byla úplná tragédie.“

Letos podle herce dostala jeho manželka epileptický záchvat a odvezli ji do nemocnice na pražském Karlově náměstí, kde si ji nechali.

„Za čtyři dny ji pustili, že pro ni nemají místo, ať si najde soukromého psychiatra. Nic veselýho. Teď se jí ale zaplaťpánbůh začala vracet chuť do života,“ dodal herec v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES s tím, že věří, že jeho žena to zvládne.