Čtyřletý syn Jevgenije Pljuščenka je modelem a vydělává statisíce

Na sociální síti ho sleduje přes 200 tisíc lidí. Alexandrův profil spravuje jeho matka Yana (42), která sama kdysi začínala jako modelka. Nyní je manažerkou hvězd ruského šoubyznysu a živí se mimo jiné i jako producentka.



V minulosti přidávala na sociální síť fotografie syna jen tak. Dnes si ale vybírá, která fotografie se na profilu objeví. Vždy zvolí fotku, která pochází z kampaně přední světové značky.

A dělá to tak proto, že pak od značky dostane ještě zaplaceno za propagaci. Malý Alexander se tak má už jako dítě královsky.

Rodiče mu peníze ukládají na účet, ze kterého si je bude moci vybrat, až bude plnoletý. Za jedno focení prý dle britského Daily Mailu dostane v přepočtu i několik set tisíc korun.

Práce modela malého chlapce natolik nadchla, že by se jí chtěl věnovat i v budoucnu. Díky svému andílkovskému vzhledu s blond vlasy a pomněnkově modrýma očima dostává stále více zakázek na focení. Už kvůli tomu cestuje i po světě.

Vlastní dokonce i sadu luxusních kufrů od značky Luis Vuitton, kde má vyšité své monogramy.

Jeho otec, bývalý krasobruslař Jevgenij Pljuščenko, je však veřejností trochu pranýřován za to, že tak malého chlapce nechává pracovat a ochuzuje ho o dětství. On se hájí tím, že kdyby syn fotit nechtěl, nenutil by ho. Čtyřletý krasavec je prý však sám k práci před fotoaparáty přemlouvá.