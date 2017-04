Hvězda seriálu Chirurgové po pěti letech opouští manželku

Nyní budou bývalí manželé zřejmě bojovat o děti. Jesse by si totiž přál pravidelnou střídavou péči, ale jeho manželka se nechala slyšet, že by chtěla mít děti výhradně ve své péči.

Už v minulosti Jesse prohlásil, že má velmi blízko ke své seriálové kolegyni Sarah Drewové, ale byla prý pouze jeho dobrou kamarádkou. A nyní se mezi jeho přáteli šušká, že by za rozpadem Jesseho manželství možná mohla stát právě ona.

Ale k tomu se herec zatím nevyjádřil. Stále si stojí za původním prohlášením, že za rozchodem není nikdo třetí a pouze už si s manželkou neměl co říct. Vše se točilo jen okolo dětí a podle magazínu People měl pocit, že žije vedle kamarádky.

Pár byl na veřejnosti viděn naposledy v lednu 2016. Od té doby se společně nikde neukázali a Jesse ani nepřidával rodinné fotografie na svůj profil na sociální síti.

„Užívám si to, že mám hodně práce a mohu se věnovat tomu, co mě opravdu naplňuje. Seriál Chirurgové pro mě znamená opravdu moc. Jsem obklopen skvělými lidmi a jsem za to moc rád, ačkoli trávím hodně času na natáčení,“ sdělil herec v minulosti.

Podle webu TMZ byl rozchod velmi přátelský a Jesse si myslí, že se se ženou na všem bez problémů dohodnou. Jde jim hlavně o to, aby rozvodem co nejméně utrpěly jejich dvě malé děti.