Bude rozvod, zuří podvedená manželka zločince, který se stal modelem

Podle Melissy Meeksové měl být její manžel v Turecku na pracovní cestě. Netušila, že si tam užívá na jachtě s mladou a bohatou blondýnkou. Po zveřejnění fotek líbající se dvojice v objetí se prý cítila ponížená. Po osmi letech manželství to vypadá na rozvod.

„Vím, že na nevěru je zapotřebí dvou, ale ona věděla, že je ženatý. Je to neodpustitelné. Celý můj svět se zhroutil. Co mám říct svým dětem? Mám zlomené srdce. Co za ženu udělá tohle druhé ženě? Moje manželství nebylo dokonalé, ale myslela jsem si, že ho zachráníme, než se stalo tohle. Samozřejmě, že se na ni zlobím. Jsem naštvaná také na něj. Pomyslel vůbec někdo z nich na děti a jak je to ovlivní? Jsou v tomto nevinnými oběťmi, stejně jako já,“ cituje Meeksovou list Daily Mail.

Vadí jí také to, že se milenci ani nepokoušeli skrývat a klidně se nechali vyfotit, čímž ji prý ponížili ještě více. O snímcích se dozvěděla, když jí někdo poslal na telefon odkaz s fotkami. Dědička módního řetězce Topshop se na sociálních médiích hned pochlubila svým novým vztahem.

Když se Meeksová snažila manželovi dovolat a posílala mu SMS, nereagoval. Po návratu jí tvrdil, že mu mobil v Evropě nefungoval. Zapomněl však, že mezitím zveřejňoval na sociálních sítích snímky a videa.

Jeremy Meeks a Chloe Greenová (Mugla, 28. června 2017) Jeremy Meeks s rodinou slavil Halloween (1. listopadu 2016).

Manželé mají spolu syna Jeremyho (7) a zdravotní sestra, která pracuje v kalifornské věznici, má z předchozích vztahů ještě syna Roberta (11) a dceru Ellie (16).

„Mluvili jsme o rozvodu. Řekla jsem mu, že si nemyslím, že manželství můžeme zachránit. Souhlasil. Manželství skončilo. Byli jsme velmi šťastní. Jeremy je dobrý otec, laskavý muž. Až donedávna byl velmi dobrým manželem. Vzali jsme se v roce 2008, rok od prvního setkání. Náš syn Jeremy se narodil o rok později. Byli jsme velmi zamilovaní,“ dodala s tím, že Meekse změnila sláva.

Modrooký, 185 centimetrů vysoký potetovaný mladík s výraznými rty byl v roce 2014 zatčen za ilegální držení zbraní a ozbrojené přepadení. Jeho policejní fotka se stala hitem internetu. Po dvou letech ve vězení se ho ujal agent a fotograf Jim Jordan, který z Jeremyho Meekse učinil žhavého kandidáta přehlídek na týdnech módy v New Yorku i Milánu.