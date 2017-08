Jennifer Lawrencová: Děsí mě narušení soukromí, protože nejsem dokonalá

„Byl to sexuální zločin a toho pocitu, který jsem měla, jsem se nezbavila dodnes... Když vám neustále narušují soukromí, není to problém, pokud jste dokonalí. Ale když jste obyčejný člověk, je to děsivé. Když mi volá moje mluvčí, vždy říkám, proboha, co se děje? I když se neděje nic, vždycky mě to naprosto ochromí. Děsí mě, že vás posuzuje celý svět,“ přiznala Jennifer v rozhovoru pro magazín Vogue.



Oscarová hvězda promluvila i o svém příteli, kterým je už rok režisér Darren Aronofsky (47).

„Normálně nemám ráda lidi, co chodili na Harvardovu univerzitu, protože nejsou schopni dvě minuty být bez toho, aniž by vám řekli, že chodili na Harvard. On takový není,“ dodala blondýnka.