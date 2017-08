Nikomu do toho nic není, říká Anistonová na narážky ohledně těhotenství

„Pokud je vaše tělo v normálním stavu, kdy se trochu víc najíte, nebo když je prostě trochu víc nafouknuté, pak míří všechny šipky k vašemu břichu a tvrdí, že jste těhotná. A pravda je, že nejsem, je to jen mé tělo. Ne že by vás to mělo zajímat, abych řekla na úvod. Nikomu do toho nic není, jestli máte dítě, jak víme. Je to věc jen toho páru či jedince, který ho má,“ uvedla v rozhovoru pro magazín Glamour Anistonová, kterou bulvár sleduje na každém kroku.

Manželka Justina Therouxe (46), kterého si vzala v roce 2015, si nemyslí, že mít děti je jediným smyslem a naplněním života.

„Moje představa o šťastném a naplněném životě je možná jiná než představa jiných lidí. Myslím, že je to každého věc. Nikdo nemá právo soudit životní volby jiných lidí. Nikdo neví, co se děje za čtyřmi zdmi u vás doma, u lidí, kteří mají, nebo nemají děti. Je to velmi citlivé téma. A je to velmi citlivé téma i pro mě,“ dodala herečka.

Jennifer Anistonová již v minulosti napsala obsáhlé prohlášení k tomuto tématu, když ji vyfotili na dovolené s vypouklým bříškem a hned se objevily spekulace, že je těhotná. Přitom se jen trochu víc najedla. Podobný problém nedávno řešila i Halle Berry (psali jsme zde).

Herečka Jennifer Anistonová s manželem Justinem Therouxem:

VIDEO: Justin Theroux a Jennifer Anistonová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu