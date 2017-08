Anistonová: Nechápu, proč se řeší moje bradavky, stojí mi od přírody

Jako postava Rachel Greenové zkrátka Jennifer zaujala svými stojícími bradavkami a od té doby se to s ní veze. Jak sama říká, většina redaktorů se jí na to ve finále během rozhovoru zeptá. Už si na to zvykla, ale nechápe, že to ještě stále někoho baví řešit.

„No, je to ohraná písnička. Vlastně nevím, co na to mám říct. Prostě to tak je. Nechápu ty otázky, je to příroda,“ sdělila herečka pro magazín Vogue.



„A nechápu, proč bych se za to měla stydět. To mi už dost lidí řeklo. Taková zkrátka moje prsa jsou. Taková jsem já. A rozhodně si nestěžuju. Od puberty to tak je,“ pokračovala.



Podle Jennifer je největší problém v tom, že média neustále řeší dokonalost, a tak nepřímo ženy nutí, aby byly neustále upravené a pokud nejsou, snese se na ně kritika.

„Podle nich by ženské tělo mělo vypadat jako vytesané z kamene. Dokonalé, bez jediného kazu. Neustále se v médiích řeší, že někdo přibral, že má nesprávný tvar postavy, nebo že si dovolil nemít děti,“ svěřila se. To Anistonovou rozčiluje, protože i ona se rozhodla, že děti mít nebude a i po letech ji tu a tam nějaký časopis pranýřuje.



„Teď už to neřeším. Jsem spokojená i v případě, že mám nafouklé břicho a vypadám, že jsem těhotná. A i v případě, že mám pár kilo navíc, protože jsem si prostě dopřávala relax a dobré jídlo. Je mi jedno, co si myslí ostatní,“ doplnila.

Jennifer Anistonová s manželem na videu z dubna tohoto roku: