Úspěch Jennifer nezávidím, nejsme rivalové, říká manžel Anistonové

„Je úspěšná z nějakého důvodu. Tohle není soutěž, ve které bychom se měli předhánět,“ svěřil se herec v magazínu Esquire. Doma je prý hlava rodiny on, ačkoli to někdy vypadá, že spíš ne, protože jeho žena dokáže být taky pěkný generál.



„Ani náhodou nejsem smutný z toho, že je Jenn tak úspěšná. Naopak jsem na ni pyšný,“ pokračoval Theroux, jehož manželka si jen díky natáčení filmů vydělala už přes 150 milionů dolarů a stále je považována za jednu z nejúspěšnějších hollywoodských hereček.



Justin je úspěšným režisérem a herectví se také věnuje poměrně dlouhou dobu, ale jeho jmění činí okolo 20 milionů dolarů.

Justin by si rád zahrál po boku Jennifer v některém z filmů a doufá, že se mu to brzy splní. „Už jsme o tom mluvili a rýsuje se jedna věc, na které zřejmě společně začneme pracovat a to je skvělé,“ myslí si.

Ve vztahu prý nemají jediný problém, tudíž je přesvědčený o tom, že jim půjde skvěle i společná práce. Často se ho lidé ptají na to, zda má nějaký zaručený recept na šťastné manželství. Justin si ale myslí, že jsou prostě dětmi štěstěny.

„Nemám žádný návod. Nemyslím si, že bych byl lepší muž než kterýkoli jiný. Ale můžu vážně poděkovat osudu za to, jakými lidmi jsem obklopen. Mám skvělé a vtipné přátele a úžasnou a velmi vtipnou ženu. Všichni tito lidé mě neustále inspirují a díky nim se pořád můžu smát,“ dodal.

Justin Theroux a Jennifer Anistonová tvoří pár od roku 2011: