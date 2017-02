Jason Statham bude tátou. Jeho partnerka je těhotná

„Jsem tak šťastná, že jsme já a Jason v očekávání. Posílám vám spoustu lásky,“ napsala k fotografii.

V minulosti Rosie sdělila, že by si dítě moc přála, ale že početí dítěte vždycky není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

„Mít rodinu je něco, nad čím přemýšlím opravdu hodně často. Je mi jedno, kde rodinu založíme, ale rozhodně děti chceme. Ale bohužel to není tak jednoduché, takže uvidíme,“ sdělila v rozhovoru pro magazín The EDIT v roce 2015.

Naznačila tak možné problémy s otěhotněním. „Nemám ponětí, co bude v budoucnu, ale bylo by to tak krásné, kdyby se to stalo,“ dodala. Letos se konečně dočkala a brzy se stane maminkou. Kdy přijde potomek na svět ale nesdělila.

„Až se jednou stanu matkou, chci práci na chvíli nechat být. Ráda bych se věnovala především rodině. Neznamená to ale, že bych se na několik let vzdala jakékoli práce. Myslím, že až nastane ten čas, budu nakonec ráda, že si odskočím od těch maminkovských povinností,“ svěřila se před několika měsíci v rozhovoru pro magazín Elle.



Rosie se dala s Jasonem Stathamem dohromady v roce 2010 a zasnoubili se před rokem. Svatba zatím neproběhla. Jason je znám ze snímků jako Ryhle a zběsile, Kurýr nebo Cellular. Rosie si zahrála ve snímcích Transformers a Šílený Max.