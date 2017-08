Jaroslav Satoranský: Léta se přihlásila a se sportem už nekamarádím

„Dovolenou jsem měl a mám takovou rozcouranou. Chvilku jsem byl na chalupě a teď zase jedeme hrát do Brna, následuje pár dnů volna a pak už se rozjede další divadelní sezona a znovu půjdu na jeviště, tentokrát v Praze,“ uvedl herec s tím, že vysoké teploty mu vůbec nevadí. „Je léto a horko prostě bývá, chladná minerálka, možná kapka sektu a je dobře.“

Chalupaření ovšem podle herce není jen odpočinek, ale někdy i dost náročná šichta. „Přiznávám, nejsem žádný velký domácí ani chalupový kutil, ale nezbytnost člověka donutí, aby tu a tam se o něco manuálního pokusil. Chalupa chátrá a je třeba ji v tom chátrání udržovat. Zatím se to daří a jezdím tam rád. Zahraničí ani moře mě nelákají, takže já jsem se svou dovolenou spokojen,“ s úsměvem doplnil Satoranský.

Odpočinek ovšem může být i aktivní. Což takhle trocha sportu? „Ale jděte. Dřív ano, to jsem byl docela dost aktivní, ovšem přihlásila se léta, za chvilku mi bude 78, takže se sportováním se nekamarádím a nechávám ho mladším. I když třeba šachy jsou také sport, že? No uvidím, ty bych zkusil. Budu si ale muset najít soupeře,“ míní.

Jaroslava Satoranského diváci opět uvidí coby detektiva v nových dílech nováckého seriálu Policie Modrava. „Měl jsem velkou radost, že se první řada líbila a modlím se, aby i to nové pokračování bylo také úspěšné. Mě to natáčení bavilo, byla tam bezvadná parta, mezi níž jsem se cítil skvěle. A jak by ne, když nejsem drsňák, ale pohodář,“ dodal.