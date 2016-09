Chtěl jsem být chvíli sám, ale nešlo to, přiznal Jaromír Nosek

V poslední době se propírá vaše údajná nevěra. Řeknete nám, jak to všechno je?

Píší se takové různé věci, že podvádím svou ženu, ale ve skutečnosti je to tak, že s mou paní už od března nejsme spolu. Takže si můžu dělat, co chci a ona taky. Jsme dál přátelé a to je tak všechno, co bych k tomu mohl říct.

V manželství jste byl pět let. Užíváte si single život, nebo jste typ člověka, co není rád dlouho sám?

Ten rozkol je pro mě takový smutný. Chtěl jsem se učit být sám, protože jsem sám asi nikdy nebyl. Vždycky to bylo tak, že jsem se s někým rozešel, nebo někdo se mnou, a záhy přišel někdo jiný. Ale ono to nejde moc dlouho vydržet o samotě, protože člověk někoho potřebuje, a tak hledá a hledá. A buď to dopadne, nebo ne.

Do společnosti jste vyrazil v doprovodu sympatické blondýnky. Je to vaše nová přítelkyně?

Nechtěl bych to moc rozvádět. Je to dívka, kterou mám rád. Uvidíme. Teď jsme si spolu párkrát vyrazili do společnosti. A jak říkám, buď to dopadne, nebo ne. Nechci nic lámat přes koleno.

Navštívili jste společně nový bar na Letné. Vy sám jste barmanem.

Vždycky, když jsem měl směnu v baru, tak jsem vyloupával skleněné kuličky z lahví - kdo dělá za barem, to zná - a říkal si, že až jich budu mít plnou flašku, tak toho nechám. Chybí mi ještě kousek, řekněme tak pět směn v hrubém baru. Zase se tedy vracím, ale víceméně jako ambasador nebo spíš takový otvírač. Mám takovou domluvu, že bych tu mohl čas od času dělat toastmastera, což by bylo hezké. Je to úplně jiný bar, než ve kterém jsem dosud dělal.

Jaký je váš oblíbený drink? Je to víno, nějaký koktejl nebo jste spíše na něco tvrdšího?

U mě je to stejné jako u člověka, který dělá v pekárně. Jako on nechce jíst rohlíky, tak já od doby, kdy jsem někdy před 11 lety namíchal svůj první drink, už koktejly nepiji. Ne, že by byly špatné, ale najednou to pro mě začalo být takové moc běžné. Ani pivo nepiji. Mám radši panáky nebo víno ze Slovenska. A když už koktejl, tak to rád namíchám někomu jinému.

Máte nějaký speciální drink, který rád mícháte ženám?

Ano. Jeden takový svůj nápoj jsem míchal. Byl to bílý rum s ananasovým džusem. Když se to hodně promíchalo, udělala se pěna, pak se jen přihodila jahoda a ony z toho šílely. Dnes už je bohužel doba taková, že všechny pijí Aperol Spritz, takže tam už jsem marný. Samozřejmě ho umím namíchat, ale nepřijde mi originální.

Míra Nosek v seriálu Ohnivý kuře (2016) S Hanou Vagnerovou v seriálu Vyprávěj (2009) S Jitkou Zelenkovou v pořadu Duety (2009)

K pití patří jídlo. Vy hrajete v seriálu Ohnivý kuře sice doktora, ale naučil jste se tam nějaké gastronomii? Jste dobrý kuchař?

To ne. Já osobně si vařím takové věci, co mě samotného napadnou a které mi chutnají. Podle receptů nevařím, snažím se to vždy nějak vymyslet sám. Nevím, jestli by mé výtvory jedli i ostatní, ale mě to chutná. Takže se dá říct, že jsem spíš takový kulinář autodidaktik.

Co se týče vašeho doktorského řemesla v seriálu, učil jste se nějaké lékařské pojmy?

On je to spíš takový vesnický obvoďák, není to žádná výsostná záležitost lékařství. Moc jsem se učit nemusel, ale samozřejmě tam bylo spoustu poradců, kteří dohlíželi na to, abych neříkal nesmysly. V seriálu šlo tedy spíš o příběh než o to, jak jsem dobrý doktor.

Už je po prázdninách a zase začíná práce. Co vás do konce roku a v tom novém čeká?

Čeká mě úplně geniální věc, ze které mám strašnou radost. Dnes byla první čtená zkouška Velkého Gatsbyho, kde hraji hlavní roli. Dlouho jsem nedostal velkou roli, která by se mi tak hrozně líbila, takže je to pro mě maximální priorita. Těším se teď na to úplně nejvíc ze všeho.