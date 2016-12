Veronika Kopřivová: Přála bych si žít v anonymitě a po svém

Veronika se zúčastnila charitativního večera, během kterého se mimo jiné dražila i její fotografie ve spodním prádle. Výtěžek z akce poputuje do hospicu Dobrého pastýře v Čerčanech.

„Chození přehlídek není věc, kterou bych si užívala. Naopak jsem z toho nervózní,“ sdělila v rozhovoru pro iDNES.cz Veronika, která si ještě zvyká na to, že je stále v hledáčku médií a stala se téměř ze dne na den známou osobnosti.



Když se provalil její vztah s hokejistou Jaromírem Jágrem, začaly o ní vycházet nelichotivé články.

„Nedá se s tím sžít. Občas mě to mrzí a je mi to líto, ale já s tím nic neudělám. Ne nadarmo se říká: dej pozor na to, co si přeješ,“ pokračovala Veronika.

Proto si užívá klid, který má s Jaromírem za oceánem v Americe, kde ji na ulici nikdo nepoznává a nefotí. „Když jsem byla malá, tak jsem si možná přála být slavná. Od mé účasti v Miss už jsem po tom ale netoužila. Když jsem viděla, co všechno musely vítězky snášet. A teď mi přijde, jak kdyby nebylo nic zajímavějšího, než jsem já. Což je docela smutné, si myslím. Už by se to mohlo trochu uklidnit. V zahraničí je klid, tam něco takového vůbec neexistuje,“ míní.

Veronika Kopřivová (Praha, 15. prosince 2016)

„Já bych si přála, abych žila v anonymitě a žila si po svém. A ne abych byla jako pták v kleci,“ doplnila.

Veronika přiletěla do Prahy jen na pět dní. Splnila si pracovní povinnosti, navštívila rodinu a teď už se vrací zpět do tepla za svým partnerem. Z Čech mu veze i cukroví, které letos péct nebude. „Minulý rok jsem pekla asi tři týdny před Vánoci a Jaromír všechno snědl. Takže jsem pak znovu před Štědrým dnem pekla znovu,“ dodala.

A jak že si Jaromír svou partnerku vlastně hýčká? „Jaromír mi stále plní mé sny,“ dodala.