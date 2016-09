Myslím, že jsem našel tu pravou, říká Jaromír Jágr

„Myslím, že jsem našel tu pravou. V životě jsem nešel do vztahu, aniž bych si nemyslel, že to může být moje budoucí manželka či matka mých dětí. Jsem zásadový a v životě bych nebyl s někým jenom z toho důvodu, abych nebyl sám. To já radši budu sám a budu čekat na to nejlepší, co může přijít. Na tyto věci mám trpělivost,“ řekl Jágr.

„Kolem sebe vidím, že spousta vztahů je jen proto, že lidi jsou neradi sami. Radši jsou s někým, i když nejsou tolik spokojení. Já s tím nesouhlasím. Nevíš, co můžeš ztratit tím, že jsi s někým, s kým ani nechceš být, nebo nevidíš v tom budoucnost, ale bojíš se samoty. Možná jsi mohla v té době potkat někoho, s nímž bys byla šťastná do konce života.“

Jaromír Jágr (1. září 2016)

Už dříve hokejista prohlásil, že až se rozhodne založit rodinu, skončí zřejmě s kariérou. Děti si prý pořídí, až bude schopný předat jim své zkušenosti a dobře se o ně postarat, jako to udělali jeho rodiče, s nimiž má hodně blízký a hezký vztah.

„Beru to tak, že jsem slíznul všechnu tu smetánku. Já vlastně pro kariéru nemusel nic udělat. Akorát jsem opakoval ty věci, které mi řekli rodiče, abych dělal. To by asi dokázal každý, ale ten základ tomu dali rodiče, kteří nad těmi věcmi přemýšleli, udělali všechno pro to, abych já měl to nejlepší zázemí, abych měl nějakým způsobem lepší život něž oni. To je něco, co bych chtěl být jednou pro svou rodinu. Dokud to tak nebudu mít, nebudu schopný tohle dát, tak si myslím je lepší rodinu nemít,“ řekl.

Děti by si hokejista samozřejmě přál, ale pokud je mít nebude, svět se podle něj nezhroutí. „To je život. Věci, které mají přijít, přijdou. Je spousta věcí, které si přeješ a chtěla bys, aby to bylo takové, ale to neznamená, že je to nejlepší pro tebe. Věřím, že pokud se chováš slušně, budeš odměněna. Cokoliv se děje, se děje pro tvoje dobro,“ míní.

Hokejista i s přítelkyní dorazil na křest svého kalendáře. Stal se totiž tváří sítě značkových obchodů se šperky a hodinkami a Veroniku si vybral za kmotru kalendáře.

„Nepamatuji si, jestli jsem někdy křtil kalendář, tohle je můj první a pravděpodobně poslední, protože, kdo by chtěl chlapa v padesáti letech,“ řekl hokejista.

Kalendář vznikl již v průběhu minulé hokejové sezony a fotil se na Floridě, kde Jágr hájí barvy místních Panterů.

„Fotograf Braňo Šimončík byl vynikající. Byl to profesionál, vše zrežíroval. Než to vždycky připravil, já si šel odpočinout. Nakonec to dopadlo dobře. O mně je známé, že hodina, hodina a půl je můj strop. Pak začínám být nepříjemný, takže jsem mu to řekl předem. Řekli mi, že jestli jsem unavený, ať si odpočinu v posteli. A pak najednou koukám a jsem v šestém měsíci,“ usmíval se Jágr, který kalendář několik hodin podepisoval fanouškům.