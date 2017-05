Japonská princezna Mako si vezme neurozeného ženicha a přijde o titul

Princezna Mako, která stejně jako její budoucí manžel studovala International Christian University (ICU) v Tokiu, má rovněž magisterský titul z Leicesterské univerzity a pracuje jako výzkumnice v muzeu.



O chystaném sňatku informovala v úterý večer japonská televize NHK a císařský palác tuto zprávu následně potvrdil. Snoubenci sami ale ještě svatbu oficiálně neoznámili, není známé ani datum sňatku. Agentura AP upozornila, že přípravy na svatbu budou v souladu s tradicemi nepochybně dlouhé.

Princezna se se svým nastávajícím Keiem Komurem prý seznámila asi před pěti lety. Mako již představila Komura rodičům a ti se svatbou souhlasili.

Jelikož princezna svatbou přijde o titul císařská rodina se tak opět zmenší. Ale jako žena by stejně neměla nárok na trůn. Podle nynějšího zákona, který platí od roku 1947, je nástupnictví na japonský trůn zaručeno jen v mužské linii, ženy se dědičkami trůnu stát nemohou. Pokud se ženy z císařské rodiny provdají za neurozeného muže, musejí se podle téhož zákona vzdát šlechtického titulu, oficiálního členství v císařské rodině i příspěvku od státu a musejí se také odstěhovat z císařského paláce.

Problémy s mužskými potomky

Japonsko má v současnosti pouze čtyři možné dědice trůnu. Jsou jimi Akihitovi dva synové, princ Naruhito (57) a princ Fumihito (51), Akihitův bratr, jemuž je rovněž přes 80 let, a desetiletý syn prince Fumihita, který se jmenuje Hisahito.



Hisahito byl první chlapec, který se narodil v japonské císařské rodině za posledních 40 let. Další tři Akihitova vnoučata jsou dívky - Fumihitovy dcery Mako a Kako (22) a dcera korunního prince Naruhita Aiko (15).

Japonský císař Akihito a císařovna Mičiko se syny a jejich rodinami (Tokio, 28. listopadu 2016)

Zmenšující se počet členů císařské rodiny - který odráží širší trend japonské společnosti - vyvolává obavy, že nejmladší princ by také mohl být poslední, napsala agentura Reuters.

Japonská vláda by měla v pátek schválit zákon, který umožní císaři Akihitovi abdikovat. Panovník loni v srpnu naznačil, že by se rád vzdal trůnu, protože se obává, že by mu jeho věk mohl bránit v plném vykonávání panovnických povinností. Současné japonské zákony abdikaci neumožňují. Na uvolněný trůn podle očekávání nastoupí císařův syn, princ Naruhito.