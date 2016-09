Jacksonová má v 50 letech rizikové těhotenství, do porodu musí ležet

Zpěvaččina cesta k otěhotnění nebyla procházkou růžovým sadem. Svěřila se raději rovnou do rukou zkušených lékařů a podstoupila hormonální stimulaci.

Ačkoli to po počátečních nevolnostech vypadalo, že bude její těhotenství bezproblémové, nyní musí mít absolutní klid a zpěv nebo cestování nepřipadají v úvahu.

„Daří se jí dobře, ale odpočívá, než nastane porod. Ví dobře o komplikacích, ale lékaři tvrdí, že teď už je v pořádku,“ uvedla kamarádka Jacksonové v rozhovoru pro magazín E! News.

Janet se před pár lety vdala za katarského miliardáře Wissama Al Manu. Honosná svatba za miliony dolarů tehdy proběhla v ženichově rodném Kataru.

Kvůli těhotenství Jacksonová přerušila na počátku tohoto roku i své turné.

„Jsme ve druhé polovině turné, ale došlo k náhlé změně a myslela jsem, že je důležité, abyste to věděli jako první. Můj manžel a já plánujeme rodinu, takže budu muset odložit turné. Prosím, pokud můžete, pokuste se pochopit, že je pro mě důležité udělat to teď, musím odpočívat, nařídili to lékaři, ale nezapomněla jsem na vás, a hned jak to bude možné, budeme pokračovat v turné,“ sdělila. Teď na zpěv může do porodu zapomenout úplně. Lékaři se totiž obávají toho, že by mohla dítě potratit.