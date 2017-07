Ženy matky mě asi nebudou mít rády, říká o novém filmu Plodková

„Festival si užívám. Mám tu přátele, zábavu, ale i práci. Uchvátil mě film Přízrak s Casey Affleckem. Byť se mnohým lidem nelíbil, za mě mu dávám jedničku. Jinak v rámci festivalu máme premiéru nového filmu Absence blízkosti, takže tu prožívám úplně všechno,“ pochvaluje si herečka, která se s režisérem snímku zná z JAMU. „Pepa Tuka sice pak odešel na FAMU, ale pak se ozval, že pro mě něco napsal.“



Herečka dodala, že s režisérem si rozumí i lidsky. Právě přístup je pro ni při výběru práce důležitý. „Já si scénáře vybírám podle toho, kdo film bude dělat. Myslím tím nejen režírovat, ale i natáčet. V tomto případě jsem byla ohromena i scénářem, jde totiž o téma stále velmi aktuální,“ řekla Jana Plodková a objasnila, že film je o ženě, která trpěla absencí mateřské blízkosti a nyní se jí stejný model opakuje s vlastním dítětem.



„Je to velmi drsné a silné, každá matka, která viděla jen ten trailer, tak mě určitě nemohla mít ráda. Doufám, že to budou lidi brát spíše jako zamyšlení nad sebou, protože, když vám pláče dítě a vy na to nereagujete, je to určitě strašný,“ míní herečka.

Prozradila také, že ona se na své vlastní mateřství velmi těší. „Já mám v sobě tolik lásky, věřím, že i díky rodičům. Sama bych si určitě děti moc přála, ale myslím si, že tyto věci se nedají naplánovat,“ míní herečka, která už více než šest let žije s optikem Filipem Žilkou, jenž ji prý okouzlil hned na první pohled. „Měl krásný hlas a moc hezky se s ním povídalo.“

Jana Plodková naposledy překvapila pro ni netypickou rolí v seriálu Single Lady internetové televize Playtvak.cz. S natáčením souhlasila kvůli režisérce Jitce Rudolfové a producentovi Davidu Ondříčkovi, Když si prý přečetla scénář, bylo rozhodnuto. „Nikdy jsem takovou postavu nehrála. Myslím si, že je to dobře, protože už lidi přestávají říkat ta éterická, křehká, jemná Jana Plodková. Teď už spíš sledují, zda jsem ta ‚Single Lady‘, nebo ne,“ prohlásila.

Jana Plodková

A byla Jana Plodková někdy vůbec královna večírků a mistryně krátkodobých vztahů? „Mistryně na krátké vztahy opravdu nejsem a nikdy jsem ani nebyla. Co se týče večírků, když se dostanete z Jičína do Brna, do velkého města, je tam škola, divadlo, ke kterému tohle patří, je samozřejmé, že někdy trávíte večery v baru a probíráte herectví a různé věci,“ přiznala.



Herečka si momentálně užívá spíše klidu a než na mejdan, vyrazí na procházku Prahou, kterou miluje, byť její první kroky z Jičína vedly na Moravu. „Dělala jsem přijímačky na DAMU a na JAMU. Vzali mě nakonec do Brna. Pak jsem se nasytila a měla jsem pocit, že mi dalo, co mohlo,“ popisuje své stěhování do Prahy, kde si nějakou dobu musela zvykat.



Mezitím však procestovala kus světa. „Lákal mě New York, Londýn, ale nakonec jsem se vrátila do Prahy, kde jsem velmi šťastná. V tuto chvíli tady chci žít. Sice nevím, co se stane za pár let, kam nás to s Filipem nebo mě samotnou zavede. Ale zatím je pro mě Praha ideální místo pro život,“ dodala.