Antonio, Čtvrtníčková a Grossová patří mezi šikovný herecký potěr

Dětské hvězdy kdysi a dnes Největší dětská hvězda českého filmu Tomáš Holý stála naposledy před kamerou ve 14 letech. Pak klučina, který se proslavil například snímky Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977) nebo Za trnkovým keřem (1980), s herectvím skončil. Za svou šest let trvající kariéru se objevil v 18 filmech a jednom seriálu. V hraní však svou budoucnost neviděl. „S herectvím jsem skončil, nechci, aby to bylo moje celoživotní povolání. Je to stereotypní a namáhavé,“ vysvětloval Holý, který v 21 letech zemřel na následky autohavárie. Naopak natrvalo před kamerou zakotvil Vladimír Dlouhý. Ten jako žák šesté třídy debutoval ve snímku Už zase skáču přes kaluže (1970). V 70. letech odstartoval kariéru dětské hvězdy, odkud se přehoupl do dospělých rolí. Stejně tak další uznávaná herečka Zuzana Bydžovská. Ta si poprvé jako jedenáctiletá zahrála ve filmu Přijela k nám pouť (1973). Anna Čtvrtníčková v pohádce Anděl páně 2 (2016) Filip Antonio ve filmu Jak básníci čekají na zázrak (2016) Natálie Grossová v muzikálu Přízrak Londýna (2015) Třináctiletá dcera herce Petra Čtvrtníčka Anna Čtvrtníčková se objevila ve filmech Modrý tygr (2011), Hodinový manžel (2014), Tři bratři (2014) nebo Teorie tygra (2016). Diváky i kritiky okouzlila naposledy ve snímku s rekordní návštěvností Anděl Páně 2 (2016). Od šesti let také zpívala v Dětské opeře Praha. Talent jménem Karolína Lipowská dostal první hereckou příležitost vedle stálice Anny Geislerové. Spolu si zahrály hlavní role v hororovém zpracování klasiky Polednice (2016). Od té doby se Karolína objevuje na obrazovkách jako dcera Kristýny Leichtové v seriálu Ohnivý kuře (2016). Ve svých 13 letech je Filip Antonio ostříleným hercem. Na svém kontě už má kolem desítky filmů a hned několik seriálů, například První republika (2014). Naposledy si zahrál syna Pavla Kříže v šestém pokračování Básníků (2016). Na jaře zamíří do kin v novém filmu Špunti na vodě (2017). Dcera zesnulého expremiéra Stanislava Grosse Natálie Grossová na svou šanci u filmu sice teprve čeká, ale podařilo se jí prorazit v divadle. Má za sebou účinkování v řadě muzikálů, například v Bídnících (2011). Opravdová senzace má ale přijít až letos. Ve 13 letech získala hlavní roli v muzikálu Ples upírů.